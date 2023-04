Federico Jusid: “Mis raíces tienen que ver con la Argentina”

Federico Jusid, el destacado compositor, pianista y director, creador de la música original de las series Iosi, el espía arrepentido y Santa Evita, recibió recientemente una nominación a los prestigiosos premios Bafta otorgados por la Academia Británica de Arte Cinematográfico y Televisión, en la categoría música original de ficción por la serie The English, protagonizada por Emily Blunt. Diario Hoy dialogó en exclusiva con el músico y compositor para saber detalles de su trabajo.

—¿Cómo recibís el gran momento de las producciones audiovisuales?

—En principio lo vivo obviamente con mucha alegría, porque eso significa trabajo en esta cantidad enorme de cosas que hay. Hay una buena proporción de a veces productos más estimulantes, y otros porque no lo son tanto. Ahora hay más y me da la sensación de que sigue habiendo trabajo para todos. Es decir, hay un montón de mainstream, un montón de Marvel, un montón de comedias románticas del verano, pero también hay un montón de autores independientes que gracias a este nuevo medio están encontrando la manera de rodar sus películas o documentalistas que están alcanzando una visibilidad que nunca antes pudieron tener.

—Y en esas posibilidades que se te han abierto de crear universos sonoros para producciones de todo el mundo, ¿cambia la perspectiva cuando te toca trabajar en algo en particular que tiene que ver con la Argentina?

—Claro, es inevitable porque, aunque a esta altura de mi vida he vivido bastante más fuera de la Argentina que en la Argentina, yo nací ahí, mi familia vive ahí, y mis raíces tienen que ver con la Argentina. Entonces, hay cosas que tienen que ver con el humor, con la historia, entonces yo lo disfruto muchísimo. Y, por supuesto, que, claro, evidentemente a veces estos proyectos a veces me hablan un poco más de cerca porque tienen que ver con mi historia.

—Volviendo al tema de plataformas, ¿una serie requiere más trabajo de tu parte? ¿La concepción sonora es la misma?

—La concepción en sí es igual porque, en definitiva, las preguntas que yo me tengo que hacer son las mismas, porque una narrativa determinada va a llevar música, y si lleva música, ¿qué es? ¿Cuál va a ser? ¿Y en dónde sí y en dónde no? Bueno, de alguna manera todas esas preguntas se responden, lo que pasa es que, evidentemente, como con The English, fue como hacer una película de casi seis horas.

—¿Y qué pasa cuando tenés que volver a ese universo?

–Bueno, de Iosi acabo de entregar el último capítulo, de la última temporada. El tono de la serie es el mismo, pero el registro, por decirlo de alguna manera, del personaje principal es otro, hay intervenciones, digamos, mucho más expansivas a nivel global y demás. Y entonces, uno de los diálogos que teníamos con los directores era justamente ver cómo la música interpretaba eso, necesitaba un poco más de músculo, tener un poco más de nervio.