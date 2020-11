Flor Peña y su cuenta regresiva para el debut

Tras varias temporadas como jurado del certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli, a principios del mes de junio se conoció la inesperada renuncia de Florencia Peña. En aquel entonces trascendió que la baja tendría que ver con motivos personales, ya que a raíz de la muerte de su padre la actriz estaba atravesando un mal momento anímico.

Sin embargo, como ella misma contó en diálogo con el ciclo radial conducido por Catalina Dlugi: “Al mes apareció esta propuesta de conducir las mañanas de Telefe y no me pude negar. Me pareció interesante poder explorar por nuevos caminos y acá estamos a punto de debutar”.

Con una cuenta regresiva en marcha, Flor se prepara para desembarcar en la pantalla de Telefe con Flor de equipo, un magazine de humor y actualidad que la tendrá como comandante de un barco al que se subirán Nancy Pazos, con la información política; Noelia Antonelli, con toda la actualidad; Paulo Kablan, con los casos policiales; Marcelo Polino, con todos los adelantos sobre MasterChef Celebrity, y Campi y Jorgelina Aruzzi que aportarán su cuota de humor. También se sumará la instagramer Karina Gao, con las mejores recetas de cocina. Con una formación de lo más heterogénea, el canal buscará dar batalla al ciclo conducido por Ángel de Brito, para liderar la franja matutina.

Al respecto, la conductora se mostró más que entusiasmada y aseguró: “Es un equipazo. Estuvimos haciendo algunos ensayos técnicos y nos llevamos muy bien y nos divertimos mucho”. Y destacó como fortaleza de su propuesta la escenografía que apuesta a hacer un programa muy dinámico y alegre, pero cumpliendo con los protocolos necesarios en el marco de la pandemia de Covid-19.