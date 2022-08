Francisco Bochatón: “Este disco es un collage de nueve temas que ignora tiempo y espacio”

El reconocido músico y compositor, Francisco Bochatón puso manos a la obra para producir Ropa de animal, el nuevo disco en su haber que contiene nueve canciones y se encuentra listo para ser disfrutado en el universo digital.

Además, la formación responsable del trabajo discográfico está compuesta por Fernando Kabusacki (guitarra), Sebastián Polo (guitarra), Matías Mango (teclados), Quique Illid (batería) y Gregorio Martínez (bajo).

Durante una charla con diario Hoy, Francisco recorrió su camino en el oficio y se expresó sobre el show que dará el viernes 9 de septiembre en el teatro porteño ND.

—¿Por qué titulaste al disco Ropa de animal? ¿A qué se debe esa identidad?

—Porque además de ser el track primero del disco, me resultó atractivo y enigmático, puesto que reunía el carácter justo de lo que simboliza el álbum entero. Calidez y fuerza a la vez con sus calores abstractos más una poesía con música de colores diferentes entre sí, y conviviendo al mismo tiempo.

—¿Cuál es el concepto de esta obra? ¿Cuáles son las caracteristicas principales que subyacen en la producción?

—Tiene paisajes diferentes. Pocos en cierta forma al ser nueve temas ­simplemente pero con características cada uno de ellos realmente muy particulares y variadas. Suena su romanticismo y su pesadez así como su fuerza. Un disco multitimbríco y variado. Es un collage de nueve temas que ignora tiempo y espacio, pareciera.

—¿De qué van las melodías y las letras?

—Son abiertas, hay momentos de guiños con el canto folklórico de este país, así como de España o abstracciones líricas como las de Flota, que pronuncia y nombra la tristeza y alegría rioplatense, junto con las letras que a veces rozan lo surrealista, y lo plenamente humano también.

—¿Qué sensaciones te rodean ante este lanzamiento?

—Felicidad, espontaneidad y, al ser un disco muy compacto y fuerte, es una suerte de alegría que fluye.

—¿Qué mensaje está plasmado en esta obra?

—Hay distintos lugares poéticos y musicales porque están nombrados entre ellos. En este sentido, puede ser, al menos para mí, la esperanza, la incertidumbre ante lo inesperado y las respuestas automáticas en la vida casi inesperadas reacciones si se quiere a la percepción de la vida. También están el autoreconocimiento y alegría mucho para escuchar, dejar fluir el pensamiento y la percepción para ver.

—¿Cómo vivís esta vuelta al escenario con un disco nuevo bajo el brazo?

—Me encanta estar sacando un disco nuevo. Estoy feliz, me alegra mucho compartir con la gente, mis amigos y compañeros de banda este disco nuevo. Lo hace más dichoso para mí.

—¿Por qué recomendarías al público que concurra al show? ¿Qué características especiales tiene esta velada?

—Porque además de ser un show va­riado y fuerte, es especial para escuchar música de colores diferentes en­tre las canciones. Estaré tocando con la misma banda que quiero mucho y que grabó el disco. Va a haber invitados y un recorrido por todas las canciones que me parecen más significativas de todos los discos. Este, en particular, es especial porque es un disco, para mí, hermoso. Me trajo mu­chas satisfacciones, estoy feliz de participar de la música en vivo y de una noche mágica. Un show en un teatro como el ND también, obviamente.

