Dalia Gutmann: “Este género es muy catártico para quien lo hace y para quien lo consume”

Dueña de un discurso provocador y una voz certera, la actriz y escritora Dalia Gutmann dejó todo para dedicarse al humor y le fue muy bien. Luego de una decena de giras y puestas en escena, la diva llega a la ciudad para brindar una obra unipersonal. Se trata de Cosa de minas II, que tendrá una función el sábado 20 de agosto a las 21, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, ubicado en la calle 10 entre 45 y 46.

Durante una entrevista con diario Hoy, la artista recorrió su trayectoria y brindó los detalles del unipersonal que estrena.

—¿Cuándo tomaste la decisión de abocarte a esta profesión? ¿Qué encantos encontraste en el humor?

—Yo trabajaba en un noticiero y estaba bastante abrumada con la ­realidad cruda y dura. Empecé a hacer stand up como un hobby en el 2004, cuando tenía 26 años. Y en el 2006, a mis 28, tomé la decisión de renunciar a mi trabajo fijo y animarme a encontrarle la vuelta a vivir de la comedia. Al principio hice eventos sociales, escribí en revistas, tenía “changuitas” y, de a poco, me fui envalentonando.

—¿Qué hiciste con tu primer sueldo?

—Trabajo desde muy chica, desde los 16 aproximadamente, con lo cual siempre me manejé bastante independiente con la plata. Recuerdo haber trabajado tres años en un videoclub entre mis 18 y con la llegada de la mayoría de edad, a los 21 años, irme de viaje con dos amigas con lo ahorrado.

—¿Qué fortalezas encontraste en este género? ¿Qué destacás en particular?

—Poder hacer algo con todas esas cosas que me pasan, me inquietan y no se bien qué hacer. Este género es muy catártico para quien lo hace y para quien lo consume. Eso fue lo que me gustó del stand up desde la primera vez que lo vi. También compartir esos pensamientos o esas cosas que nos pasan cuando estamos solos y generalmente no las compartimos. Con este género tenemos la oportunidad de conocer el mundo interior de otras personas y descubrir que, a veces, no es tan diferente al nuestro.

—¿Cuáles son tus temáticas preferidas en el oficio que elegiste? ¿Tenés preferencia de alguna sobre otra?

—Mis temas favoritos son los relacionados a las emociones cambiantes que vivimos, la autoestima, la relación con el cuerpo, la vida aspiracional versus la realidad. Todos esos temas que tanto sufrimiento causan en la vida, es muy aliviante encontrarles un lado cómico y compartirlo con la gente en un monólogo humorístico.

—¿Qué características tiene esta nueva obra? ¿Qué es lo que quisieras transmitir con ella?

—Es un show estructuradamente caótico y catártico como soy yo. Comparto mis emociones sin filtro y me obsesiono con detalles que creo le llegan a la gente. Si tuviera que decir qué quiero transmitir, es que podamos salir del show más amigados con quienes somos verdaderamente. Siempre estoy ayudada desde la dirección por Mariela Asensio.