Francisco Paparella presenta Tres hermanos

La segunda película de Francisco Paparella, Tres hermanos, que recibió el Premio Especial de Jurado del Festival Internacional de Mar del Plata, llega el próximo jueves a los cines, y brindó detalles de la propuesta.

—¿Cómo surge el proyecto? ¿Por qué elegiste esta película?

—Viví en El Bolsón, en Patagonia, cerca del río, mucho tiempo, y me gusta la idea de pensar que el río es transformador, es lo que lleva el agua al mar. Me gusta esa idea de transformación constante que transfiere y Tres hermanos surgió un poco en medio de un rodaje de Zanjas, mi primera película, se me acercó a un chico, el mediano de cinco hermanos, se me contó que había tenido cáncer, y fue como un punto de partida y al mismo tiempo venía un amigo de él con un jabalí colgado del techo del jeep; yo nunca cacé, respeto la tradición y la cacería tanto como si va a ser para consumo o deportiva, claramente. Y me atrajeron mucho ellos, esas masculinidades, porque fuera del exterior como rudo y crudo que podrían tener, siempre encuentro como unas sensibilidades interesantes de ahondar.