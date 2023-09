Fuerte comunicado de Paris Jackson

La cantante y estrella Paris Jackson, hija del “rey del pop” Michael Jackson, compartió en sus redes un fuerte comunicado a raíz de las intensas críticas que recibió durante esta última semana. Ocurre que estuvo recibiendo a través de las redes amenazas e insultos por parte de algunos seguidores porque no celebró públicamente el cumpleaños de Michael Jackson, quien murió a los 50 años en junio de 2009 y que esta semana habría cumplido 65 años. Así las cosas, ella compartió un video y comunicado respondiendo a esas críticas y comentarios. “

Fue el cumpleaños de mi padre. Cuando estaba vivo, odiaba que la gente le recordara su cumpleaños. No le gustaba que lo felicitaran, nada de eso. De hecho, nunca quería decirnos cuándo era su cumpleaños para que no le organizáramos ninguna fiesta”, comenzó diciendo. Y agregó: “Parece que si no felicitas a alguien en redes sociales, eso significa que no lo quieres lo suficiente o que no te importa. Ha habido años en los que no he publicado nada por el cumpleaños de mi padre y la gente se vuelve loca. Me han dicho que me suicide. Básicamente, miden el amor que siento por mi padre en función de lo que publico o no en Instagram”. Y cerró: “Por favor, no uses a un hombre que nunca has conocido como excusa para abusar, manipular y acosar a su hija (a quien tampoco has conocido)”. Paris actualmente se encuentra enfocada en su carrera musical como solista.