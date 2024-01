Furia e Isabel: de la confrontación a la imitación en Gran Hermano 2023

En un giro inesperado y lleno de chispas, las participantes más polémicas de Gran Hermano 2023, Furia e Isabel, se sometieron a un desafío propuesto por la producción que dejó a todos boquiabiertos. La tensión entre las dos participantes alcanzó su punto álgido cuando, durante la prueba, la sommelier propuso un intercambio de roles a Isabel: “Juliana, hoy te voy a imitar”. A pesar de la negativa inicial, Isabel aceptó el desafío.

A diferencia de encuentros anteriores, donde la confrontación había sido directa y tensa, esta vez Furia e Isabel lograron romper barreras a través del juego. “Yo pienso que Isabel es una mujer muy fuerte, por eso peleamos muy duro, porque las dos tenemos problemas en la vida real”, expresó Furia.

Sin embargo, la confrontación no estuvo exenta de momentos candentes. Florencia, otra participante, intervino preguntando a Furia, caracterizada de Isabel, qué pensaba de Juliana. La respuesta fue un enigma: “Me voy a guardar los comentarios”. Pero la falsa sommelier no pudo contenerse y reveló sus pensamientos, desatando una sucesión de acusaciones entre ambas.

“Ella se come la comida que cocino, no hace nada en la casa. Además, hace unas chucherías con sus compañeritas y no me dejan dormir, y yo tengo horarios, me tomo mi pastillita y tengo que dormir”, expresó Juliana, asumiendo el papel de Isabel. Las acusaciones y reproches continuaron, revelando tensiones y conflictos que van más allá de la dinámica del reality.

“Estoy nominada y no voy a cocinar, así que me voy a tomar un día de descanso”, se excusó Furia, representando a Isabel, quien esta semana está en “placa”. El intercambio de roles no solo proporcionó entretenimiento a los espectadores, sino que también reveló capítulos desconocidos de la relación entre estas dos fuertes personalidades en la casa de Gran Hermano 2023.