Galean: “Estamos en un momento de nihilismo absoluto”

Con una carrera forjada como poeta, músico y productor, Galean acaba de componer y grabar su tercer disco, titulado Pasado mañana, que contó con las colaboraciones de Juan Mango (Usted Señálemelo), Esmeralda Escalante (AINDA), Candelaria Zamar y Dario Jalfín.

—¿Cómo fue que te adentraste en el arte?

—Galean surge como deseo de expresar mi propia autenticidad. Es mi apellido materno, por ende, una conexión íntima. Es acá donde manifiesto mi esencia. He tenido bandas, y actualmente toco con y para otras personas; pero Galean es el nombre que define el proyecto más propio hasta la fecha.

—Y en este recorrido solista, ¿qué material te traés entre manos?

—Actualmente me encuentro presentando mi nuevo disco, titulado Pasado Mañana, lanzado el 6 de agosto de 2021. Es un disco ecléctico y, ahora que ya ha salido, planeo presentarlo en vivo tanto en Buenos Aires como en distintas partes de Argentina y el mundo.

—¿Qué aristas tomás en cuenta a la hora de expresar tu obra?

—Trato de ser coherente conmigo mismo y transmitir sentimientos, o situaciones, paisajes, escenarios que inviten a la reflexión, a la búsqueda interna, a conectarse con algo más, a disfrutar. El mundo está lleno de gilada y trato de no contribuir a eso. Para hablar de las drogas, la violencia y el sexo de manera complaciente ya hay de sobra. A lo sumo lo disfrazo y lo envuelvo con algo personal y sincero.

—¿De qué manera analizás la escena actual?

—¿Qué escena? Siento que el concepto de escena es algo que está un poco obsoleto, al menos en la Ciudad de Buenos Aires. Siempre existieron y van a existir personas increíbles haciendo arte, pero así lo que se dice “movimientos artísticos”, “vanguardia”, “ganas de cambiar las cosas” no se ve mucho. Estamos en un momento de nihilismo absoluto y es cuando más, en realidad, tendríamos que estar unidos. Sin embargo, sigue habiendo competencia, egos de por medio, Instagram, redes sociales, comparaciones. Percibo mucha tibieza, mucho mirar su propio ombligo. Sin embargo, repito, hay gente haciendo cosas hermosas e increíbles. Pero se respira una soledad que mamita querida... Quizá la escena del trap sea la que más armada está. Suelo verla de cerca y realmente la admiro, ahí sí están pasando cosas. El indie ha muerto. Sinceramente y, por suerte, me siento bastante respetado entre mis colegas. La música que hago no es del todo digerible, quizá porque invito al oyente a que frene su ritmo insaciable y escuche lo que tengo para decir. Por ende, estoy muy agradecido con quienes así lo hacen.

—¿Qué expectativas tenés en relación a la carrera?

—Deseo seguir expandiéndome, que cada vez las cosas sean de mejor calidad, mejor hechas, y con mayores facilidades. Estar más encima de lo audiovisual, generar una obra total, no solo musical.

—Y en tiempos de empoderamiento, ¿qué opinás sobre las conquistas de género?

—Como persona respeto y valoro toda decisión consciente de un ser humano. Valoro las conquistas. Trato de no generar grietas con mi música; busco unir sentires. En definitiva, somos todos uno.