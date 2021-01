Game Of Thones tendrá su versión animada

El universo de "Game of Thrones" volverá a HBO con "House of the Dragon", primer spin-off de la ficción, pero además de esta esperada serie y de la precuela "Los Cuentos de Dunk & Egg", prepara una animada para adultos.

La información publicada por The Hollywood Reporter y difundida por la agencia española Europa Press, asegura que la serie es descrita como "un drama para adultos que tendrá un tono similar a la producción de HBO ganadora de varios Emmy".

Actualmente se están llevando a cabo reuniones con los guionistas pero aún no se han firmado acuerdos y nadie está oficialmente vinculado al incipiente proyecto.