Gerardo Otero: “No siempre te tocan personajes tan oscuros o complejos”

El talentoso intérprete Gerardo Otero es el protagonista absoluto de la nueva película de Juan Baldana, Que todo se detenga, basada en la novela de Gonzalo Unamuno. Desde España habló con diario Hoy para detallar el proceso de rodaje y creación de un personaje tan particular.

—¿Cómo llegaste al proyecto?

—Juan estaba buscando al actor para la película y los productores me vieron en Tebas Land y le propusieron que me conociera. Nos reunimos, estuvimos charlando y me pasó el guion de esta película y Lila, porque la idea es hacer una trilogía sobre el personaje; no voy a develar nada, pero se pone más picante, y me los acercó para ver si aceptaba hacer las dos, los leí, me fascinó y le dije que sí y empezamos a trabajar, nos entendimos y comunicamos muy bien.

—¿Qué fue lo más difícil de construir un personaje tan detestable?

—(Risas) Son personajes que uno agradece, porque no siempre te tocan personajes tan oscuros o complejos, entonces cuando aparece este desafío es difícil y es hermoso, y eso es lo que te atrapa también. Para mí Germán no es detestable, yo lo defiendo, porque lo tengo que hacer, por qué hace lo que hace y sus conductas.