Germán Roffler: “La música tiene el poder de la teletransportación”

Músico y compositor, Germán Roffler presenta Túneles, su nuevo álbum que está compuesto de canciones inherentes a la música popular con unas poesías en sus letras. Respecto a las creaciones, asume: “Túneles surge a partir de la sensación de atravesar una canción de principio a fin; de meterse en un estado, bucear con los oídos y dejarse llevar hasta el final. Las canciones se presentan como viajecitos de tres minutos, en diferentes paisajes y climas. Es una invitación a ser parte de ese recorrido”.

Con artistas invitados y los amigos de siempre, el cantante también filmará un videoclip sobre una de las canciones que funcionan como un corte de promoción. Por este lanzamiento y para saber más de su trayectoria, este multimedio realizó una entrevista intima para conocer los detalles del disco.

Vale mencionar que este proyecto contó con la colaboración de Martín Actis, Guillermo Madrafina, Daniel Ovié mientras que el arte de tapa estuvo bajo la responsabilidad de Nano Pruzzo y Fernando Bottazzini.

—¿Qué detalles podés contarnos de este disco? ¿Qué sensaciones te rodearon al momento de las creaciones y grabaciones?

—Túneles es un disco que nace desde la necesidad de escuchar y buscar lo que en general no se me presenta como cercano, o a la mano, por decirlo de alguna manera. Son canciones que busqué la manera de hacerlas, que transitaron un proceso interno para salir, desde gestarlas hasta grabarlas. Cada etapa fue una tarea particular.

—¿Cómo fue el momento de la producción?

—Empezamos a trabajar las canciones con Dani Pérez (líder de Los sucesores de la Bestia, productor y músico emblemático de Rosario) en la preproducción. A ese proceso se sumó Martín Actis en la producción y fue quien estuvo a cargo de la grabación. Como lo grabamos entre marzo y diciembre de 2020, tuvo impasses obligados por la pandemia, la ida y vuelta de las fases, así que esto también de alguna forma influenció en el proceso.

—¿Qué podés contarnos sobre las letras y las melodías?

—Las canciones de Túneles fueron pensadas y escritas cada una por lo menos de dos o tres veces de formas diferentes, haciendo diferentes versiones hasta que saliera la que más me convencía. Una especie de dibujar, borrar y volver a dibujar sobre la mancha; como juntando capas.

—¿Cuáles fueron las fuentes de inspiración para crear Túneles? ¿Qué ideas tenías ­presentes?

—Hay una fuerte influencia de ritmos locales, ya sean más o menos folklóricos. También casi todos les que participaron, amigos y tremendos músicos, vienen del género de la música improvisada y el jazz, así que eso terminó dando un color súper interesante y variado. Por otro lado, a las canciones las atraviesan los viajes, las imágenes, los climas; los viajes que hacemos con el cuerpo y también los internos, de meterse adentro.

—¿Por qué recomendarías al público que lo escuche?

—Recomendaría que pruebe, con esta y con cualquier música, que se deje llevar. La música tiene el poder de la teletransportación. Si en algún momento sucede con estas canciones, yo voy a estar agradecido de que me hayan dejado entrar, aunque sea por un segundo, al mundo de cada uno.