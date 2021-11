Russell Hornsby cuenta secretos de BMF

En STARZPLAY puede verse BMF, protagonizada por Demetrus “LIl Meech” Flenory, Michole Briana White, Ajiona Alexus y Russell Hornsby, quien recientemente fue parte de la adaptación de El coleccionista de huesos para la televisión. Con este último habló diario Hoy.

—Ahora tenés un rol potente en BMF, pero venías de un rol completamente diferente, como el de Lincoln Rhymes. ¿Cómo fue pasar de uno a otro?

—Claramente me siento libre de poder moverme. Lincoln es un personaje muy diferente: es sensible, inteligente, visceral. Cuando sentís, te movés mucho. Por ejemplo, cuando sentís la música, te movés; cuando charlás con tus amigos, movés tus manos, tu cuerpo; pero Lyncoln solo piensa, es decir que tuve que trabajar mucho con la voz. Es un desafío importante, uno de los grandes para un actor, no podés moverte y solo vocalmente lo encarás. Fue potente pero muy desafiante todo.

—¿Cómo conectaste con el resto del cast y cómo es trabajar con 50 Cent?

—Trabajar con él y el cast es realmente increíble. Es gente muy talentosa, y debo darle mucho crédito a 50 Cent por reunirnos. Se trata de actores increíbles. No lo digo porque estoy en este show, sino porque son actores que pueden profundizar emocionalmente los personajes sin ser melodramáticos, sino honestos.

—Trabajaste en varias películas y series de televisión, ¿sentís que hay diferencias ahora que trabajás para plataformas?

—No encuentro diferencias sinceramente. En Estados Unidos, Starz es una señal de cable y también streaming. No observo las diferencias. Lo único distinto es la televisión de aire, el resto es muy similar. Las propuestas son más honestas, con desnudos, incorrección política.