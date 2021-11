Continúa exitosamente el 36° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

El 36° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata continúa con propuestas que conmueven a espectadores y a cinéfilos, quienes, tras un año de ausencia, se agolpan en las diferentes salas que lo albergan.

“Es muy emocionante, llegué después de un vuelo de 18 horas justo al iniciar la proyección. Fue muy fuerte porque el cine estaba lleno y me di cuenta del agradecimiento del público por poder estar en una sala. Les gustó mucho, se sintieron cercanos, y me pone feliz que el trabajo sea muy aceptado. Llegó al corazón de la gente, y, para mí, estar en mi país hablando mi idioma, es emocionante”, cuenta Jeanine Meerapfel, directora de Una Mujer, que se presenta en la sección Autores y Autoras.

En Retratos, Alejandro Maci presenta su obra María Luisa Bemberg: el eco de mi voz. “Estoy muy orgulloso de poder vivir esto con la película en un festival como el de Mar del Plata, del tamaño que tiene, la importancia, el peso en el mundo. Me parece importantísimo que la película se vea, que la vida y la obra de María Luisa Bemberg se expanda; porque el festival es internacional y me parece interesante que nuevas generaciones y gente de otras orillas pueda conocer a una pionera y a una artista”, dijo el director.

“No tengo expectativas, nunca las tuve; tengo deseos. No me gusta la palabra expectativa, porque se la utiliza de manera muy liviana. Por suerte está la función agotada. Me pone muy feliz. Espero que la película guste, que se vea como la imaginé, que la reciban con alegría. Estar en la sección, cuando me lo propuso Marcelo Alderete, me gustó porque creo que ahí está el cine vanguardista. De hecho, todas mis películas podrían estar allí”, mencionó Perrone, que estrena Princesa, su último opus, en la Competencia Estados Alterados.