Peter Lanzani: “Fue un desafío muy lindo”

El actor Peter Lanzani encarna en Maradona: sueño bendito a Jorge Cyterszpiller, el primer representante de Diego Armando Maradona. Diario Hoy dialogó en exclusiva con él para conocer detalles de su interpretación.

La serie, que ya está entrando en la recta final, ofreció para el actor encarnar desde otro color interpretativo, acompañando a Diego Maradona, encarnado por Nicolás Goldschmidt y Nazareno Casero, y enfrentándose ante aquellos que comenzaban a aprovecharse del jugador en pos de obtener réditos económicos y de status social. Tras la polémica inicial por la realización, con la serie ya vista, recorriendo el mundo, los elogios por el trabajo de Lanzani, no tardaron en llegar.

—¿Qué significa Maradona para vos?

—Es un emblema para todo el país, para el mundo, su fútbol iluminó a muchas personas y me sumo a los elogios al Diego.

—¿Cómo fue componer este personaje tan icónico en la vida de Diego?

—Se escarba, vimos muchas imágenes de archivo, se charló mucho sobre el personaje, se sigue la Biblia de un guión en donde la historia está contada de una manera muy particular y es muy hermoso cómo te va llevando emocionalmente por las diferentes sensaciones y colores de los personajes. El cambio físico, el buscar la fisicalidad del personaje, fue un desafío muy lindo en el que me ayudó mucho Connie Balduzzi que hace el vestuario de la serie. Después los vínculos, con los dos Maradonas que me tocó trabajar para que se vea la amistad por encima de su representación, y luego la representación que lo llevó a los equipos a los que los llevó antes que llegaran los Guillermos.