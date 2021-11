La palabra de Micaela Viciconte

En la última emisión del programa culinario en el que se desempeña como artista invitada, Micaela Viciconte tuvo un rol prestigioso por su rapidez y agudeza a la hora de competir.

En esa misma instancia, la mujer fue indagada por el conductor del programa, Santiago del Moro, que insistió en saber si se encuentra en la dulce espera o no. Allí, ella respondió que por ahora, no y son planes para más adelante porque le gustaría convertirse en mamá. Aclaró que los rumores eran falsos y no sabía de dónde provenía la información, brindada por Lío Pecoraro que también los felicitó a través de su show en un canal de cable.