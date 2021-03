“Girl Like Me” llegó al primer puesto en Billboard

A lo largo de su carrera, Shakira recibió varios premios y el reconocimiento de sus fans. Varios de sus hits como “Estoy aquí”, “Ciega, sordomuda”, “Ojos así”, “Suerte”, “Waka Waka”, “Hips Don´t Lie” llegaron a los primeros puestos de las listas.

“Girl Like Me”, su colaboración con Black Eyed Peas, le trajo muchas alegrías. En enero, la colombiana anunció que la canción había superado las 150 millones de vistas. “Gracias a todos. No lo podemos creer”, destacó en un posteo junto a un fragmento del clip.

La artista se llevó todo el protagonismo al lucir un look ochentoso, con una jugada coreografía reto. “La pasé muy bien con este videoclip. ¡Espero que todos lo amen tanto viéndolo como nosotros rodándolo!”, escribió.

En las últimas horas, Shakira se enteró que “Girl Like Me” llegó al número uno de la lista de Latin Billboard de los Estados Unidos. “Me acabo de enterar que llegamos al número uno en la lista de US Latin Billboard y estoy super agradecida con todos ustedes, no saben cuánto, por todo el apoyo que nos dieron a mi y a Black Eyed Peas con esta canción que no sería nada sin ustedes. Los quiero muchísimo”, contó a través de un video publicado en su Instagram.