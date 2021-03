Escándalo: Los Palmeras fueron estafados y no subieron al escenario

La reconocida banda santafesina, Los Palmeras, no ofrecieron su concierto programado para la noche del sábado en el Jockey Club de Cruz del Eje. Según informa Canal 12 CDE, la banda de cumbia santafesina no subió a escena a la hora programada porque “los organizadores no cumplieron con el pago acordado”.

Además, el posteo de esa emisora en Facebook, que consta de texto y video, da cuenta de la indignación del público e informa que en él había espectadores no sólo de Cruz del Eje sino también “de otras localidades y provincias”.

“Los espectadores insultaron a los organizadores, que realmente han estafado a los artistas y al público”, añade Canal 12 CDE.

“El dinero de las entradas no se devolvió en el momento, sino en un lugar a determinar que anunciarían por las redes y medios de comunicación. Este hecho será denunciado ante la justicia”, cierra el informe.

Por su parte, en el programa Tiempo compartido de Cadena 3 se especificó que el productor contratante de Los Palmeras quiso entregarle un cheque a los músicos y que estos se negaron a recibirlo porque lo acordado era recibir la paga en efectivo.