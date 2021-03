El nuevo tema de The Sistars

The Sistars, el grupo conformado por Máxima y Valentina, acaban de presentar Quémame, su último single, de su autoría junto a Karen Oliver y Sebastián Bazán, quien también fue su productor.



El tema, distribuido por ONErpm, disponible en todas las plataformas digitales, sigue sumando popularidad a este grupo de hermanas artistas de Ciudad de Buenos Aires que hacen música pop. En la actualidad, se encuentran produciendo su primer disco.



A pesar de su corta edad, han experimentado la sensación de cantar en importantes escenarios como el del Luna Park, también en el salón más importante de Disney en el parque Epcot en 2019 y 2020.



“Nos inspiramos mucho con el beat y comenzamos a volar con la imaginación, los sentimientos y las distintas emociones que una puede tener a nuestra edad. La elaboración y versión final de Quémame nos llevó un año. Teníamos muchas ganas de sacarla porque todos nuestros amigos nos venían diciendo que a este tema le iba a ir bien. Así que esperamos que así suceda”, comentan las hermanas.



Durante 2020, en pandemia, también presentaron OK, compuesta por ellas mismas con Sebastian Mellino y Ariela La Fuente, producida en Onceloops Records y distribuida por Warner Music y Qué pena, creada en conjunto con su productor musical Estanislao de Lera.

The Sistars se convirtió en un suceso en redes sociales cuando subieron covers de distintos artistas y ahora producen su propia y original música.