Gladys Florimonte: “La conexión con Nazarena siempre la tuvimos”

Las reconocidas y talentosas actrices Nazarena Vélez y Gladys Florimonte (ganadora del premio Carlos de Mejor Actriz de Comedia 2024), desembarcan en La Plata este domingo en el teatro Metro con la exitosa comedia de Ramón Paso, Dos locas de remate, que hará reír, emocionar y reflexionar a todo el público. Hablamos con Florimonte para saber más detalles de la propuesta.

Gladys y Nazarena se sacan chispas en el escenario y aportan lo mejor de cada una para hacer brillar a la otra y lograr excelentes actuaciones. Juntas cuentan la historia de dos hermanas que se reencuentran luego de muchos años y con escenas reales y emocionantes revelan sentimientos fuertes en donde más de uno se sentirá identificado.

Dos locas de remate narra el reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido y desopilante, donde tendrán que superar su pasado para poder tener un futuro. Dan lugar a una disparatada tragicomedia que muestra el trasfondo social de las complejas relaciones familiares. Todos estamos a un paso de la locura. La familia sirve para los buenos momentos, para los regulares, para los malos, y para hacer todo aquello que nunca le harías a un desconocido, por miedo a las consecuencias. Esta lacónica sentencia es la que sostiene la filosofía de Dos locas de remate.

Anteriormente en Argentina, la obra fue interpretada por Verónica Llinás y Soledad Silveyra, quienes supieron conquistar al público de todo el país y le cedieron el lugar en esta temporada veraniega a la dupla de Vélez y Florimonte, quienes recogieron el guante, se apropiaron del texto y ahora hacen brillar los diálogos punzantes de la propuesta.

—¿Cómo te sentís con que la obra siga tras la exitosa temporada veraniega de Carlos Paz? ¿Sabían que iban a seguir?

—Estoy recontenta de hacer esta obra y junto a Nazarena. La verdad que seguir después de la temporada, después del éxito que tuvimos en Carlos Paz, seguir para mí es realmente emocionante. Y venir a Buenos Aires, que es lo más importante también, para que la gente que no la vio la pueda ver. Así que nada, estoy feliz y contenta de que estemos en Buenos Aires en el teatro Picadilly los días viernes, sábados y domingos, estaremos girando ahora el 7, que estaremos en La Plata. Así que feliz, muy feliz, muy contenta.

—¿Cómo fue la conexión con Nazarena? ¿Se conocían antes de esta obra? ¿Habían trabajado juntas con anterioridad?

—La conexión con Nazarena siempre la tuvimos. Antes de este teatro, yo hace muchos años trabajé, cuando ella tenía 18 años y debutó en Carlos Paz y estábamos haciendo una comedia con Tristán, con Germán Kraus, estaba también Florencia Peña. Así que, nada, ya desde un principio tuvimos mucha conexión. Y laburar con ella es un placer, la verdad que es un placer, es una genia, es muy buena compañera, es maravillosa y, aparte, nos complementamos muy bien y aparte, ya hemos trabajado juntas también. Ella fue productora mía en una obra de teatro donde trabajó Barbie también. Así que nada, feliz y contenta de estar con ella y la verdad que estamos transitando este éxito maravilloso, con una dirección maravillosa. Confié mucho en Manuel González Gil, el director, y en mi compañera, que yo sabía que nos iba a ir muy bien y ella también de un principio. Por eso la conexión es fantástica, la gente se sorprende de la conexión que tenemos y aparte no solamente como actrices, sino que hay un gran cariño con ella también como personas.

—¿Qué es lo que más te gusta de la obra? Es tu vuelta al teatro de texto, ¿verdad? Últimamente venías con propuestas más de personajes o participaciones en espectáculos…

—¿Qué me gusta de la obra? Me gusta todo. Todo me gusta. Conocí al autor en España y justo hablamos mucho de la obra y cuando la leí yo dije es muy difícil, pero me encantaba. Y estuve dando vueltas y renunciaba a hacerla, la verdad que no quería hacerla. No porque no me gustara, sino que era muy difícil y le tenía un poco de poquito de, no de miedo, pero respeto. Como decía, hace un tiempo largo que yo no estaba haciendo este tipo de comedia. Entonces me costó al principio, pero después, nada, ya enganché y me gusta todo y ahora me gusta toda la obra.