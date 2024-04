Dakota Fanning: “Ripley trata mucho de lo que no se dice”

Dakota Fanning es una de las protagonistas de Ripley, de Steven Zailian, una miniserie que recupera la saga de Ripley creada por Patricia Highsmith, sobre el estafador buscavidas que enamoró a todo el mundo. En exclusiva hablamos con Fanning, quien a sus 30 años es una de las estrellas más deslumbrantes de Hollywood.

En Ripley, Fanning es Marge, una de las primeras personas en darse cuenta en que Tom Ripley (Scott) tiene otras intenciones para con Dickie Greenleaf (Flynn) y comenzará a sembrar esas dudas en todo su entorno. Rápidamente, Ripley querrá deshacerse de ella y comenzará a idear un plan para poder cumplir con aquello que desea.

—¿Habías leído los libros o visto las otras adaptaciones cinematográficas antes de unirte a este proyecto?

—Sí, definitivamente había visto las adaptaciones y lo que no había leído eran los libros, pero se dejó muy claro desde el principio que esto estaba basado en la novela y que iba a ser muy diferente de todo lo que habíamos visto antes con estos personajes o con esta historia. Y eso estaba muy claro para mí desde el primer momento de hablar con Steven y la lectura de los guiones. Ahí ya supe que esto iba a ser algo nuevo, así que me sumergí y los guiones se convirtieron en mi guía, en lo que yo trabajaba.

—¿Qué es lo que más te gusta de participar en este proyecto?

—Es que hay tantas cosas, quiero decir, en primer lugar estaba tan emocionada de trabajar con Steven Zalian. Él es tan brillante, un genio y talentoso. Esto fue realmente como hacer una película de ocho horas. Con él vos sabés que esto fue así, por cómo fue tratado y cómo se sentía. Había conocido a Andrew una vez antes y al instante me encantó, así que estaba muy emocionada de trabajar con él. Vos sabés, es ser una fan y era una parte realmente increíble de esta experiencia. Y Johnny, del que no sabía antes, fue conocerlo. Es como uno de los compañeros más amables que he conocido y realmente simplemente lo amo. Además, conseguí ver Italia de una forma que nunca hubiera visto sin esta oportunidad, sin este proyecto, y también tengo que interpretar a un personaje que era realmente un reto, que no era solo un paseo fácil en el parque. Tuve que realmente sumergirme en este personaje y en esas escenas. Especialmente en las que entre Marge y Tom, cuando están como yendo el uno al otro como muy tranquilos, todavía, pero con mucha tensión y había tantas cosas, tantas, pero esas son algunas de ellas.

—Decís que el personaje era un reto para vos, pero me gusta saber lo que fue el mayor reto para hacer de Marge.

—La serie se cuenta desde la perspectiva de Tom y los guiones están escritos desde la perspectiva de él, así que incluso la forma en que Marge es descrita es desde la perspectiva de Tom y él es una especie de narrador poco fiable. Ya sabes, él tiene su propia realidad, pero no es así como Marge ve el mundo, o como Dicky ve el mundo, o como el inspector ve el mundo. Ya sabes, todo el mundo vive en su propia forma de ver la vida, cada uno tiene su propia realidad, su propia narrativa para bien o para mal. Pero esto fue un reto porque como que estás llenando estos espacios en blanco que no son necesariamente explicados directamente en el guion.

—¿Cuál es Marge en la versión de esta escena? ¿Sabés bien?

—Sabemos cuál es la versión de Tom, pero cuál es la versión de Marge... y, como que dependía de mí, realmente, resolverlo y por supuesto me guiaron. Steven, en el día a día, y a veces me gustaba probar algo y me dejaba llevar por mi instinto. Por suerte Steven y yo estábamos muy alineados en lo que estaba haciendo, así que me sentí agradecida por eso. Pero, ya sabes, se trata mucho de lo que no se dice y lo que está por debajo y cuáles son las intenciones, cómo son nuestras intenciones. Porque pueden ser lo opuesto de lo que estamos diciendo con nuestras palabras, vos sabés, y así solo averiguar todo eso fue probablemente el mayor desafío. Además, tuve que hablar algo de italiano, lo que sin duda fue un reto. Tuve que hacer algunas escenas largas en italiano, que me encantaron, pero tuve que aprender un poco, eso era algo que quería asegurarme de hacer bien y no sonar como una persona totalmente americana hablando italiano.