Camila Fabbri: “Es bastante importante que podamos estrenar en el Gaumont”

Con Clara se pierde en el bosque, la escritora, actriz y ahora directora, Camila Fabbri, marca su ingreso al mundo de la realización cinematográfica. Con ella hablamos para saber más detalles de la propuesta.

—¿Cómo te sentís con el estreno?

—Bueno, está buenísimo. Es un poco lo que esperábamos. Que pase la película por varios festivales y probablemente siga pasando por algunos más, pero bueno, que llegue al público argentino. Porque hasta ahora había estado en otros países y todavía bueno, había estado en Mar del Plata, pero fueron dos funciones nada más, entonces ya teníamos ganas de que se pueda ver y también es bastante importante que podamos estrenar en el Gaumont, que es una sala que ahora está como un poco en la mira. Así que esos son como muchos factores que hacen que estemos ansiosos.

—¿Te da más fuerza que sea en este momento, justamente un poco como un acto de resistencia que finalmente se pueda ver la película y se vea en ese lugar?

—Sí, puede ser, no sé si deliberadamente lo pienso como un acto de resistencia. Porque a la vez es muy mínimo lo que puede hacer una película que se estrena, pero sí vamos a poder manifestarnos de alguna manera también presentando la película.

—¿Cómo fue el proceso de adaptar tu propia novela y tomar la decisión también de dirigirla?

—La película no es una adaptación, es un guion que se desprende de alguna manera del trabajo, por ahí, que yo empecé a hacer con El día que apagaron la luz, pero no es una adaptación estrictamente de la novela. En su momento fue una propuesta que me hizo el productor Diego Dubcovsky, en el 2020, que yo desarrolle un guion a partir de ese libro y que lo dirija. No fue una idea que me surgió a mí espontáneamente, vino de una propuesta de Diego. Él estaba trabajando con escritores y escritoras un poco proponiéndoles llevar su trabajo al audiovisual, entonces ya había hecho una película con Romina Paula, había hecho una película de cortos. Y yo empecé a desarrollar esta idea entre dos y tres años que también, bueno, aplicamos a al subsidio del INCAA, la película está hecha enteramente con el INCAA, no tiene subsidios extras. Y el rodaje fue a fines del 2022, un rodaje muy breve, fueron dos semanas porque es una película que tiene mucho archivo, también. Entonces es una película que se hizo en el montaje un gran parte.

—¿Sabías que Camila Peralta era la protagonista ideal para la película?

—Fue bastante inmediato, pensé en una actriz y joven, o sea, de mediana edad de 30 y en ese momento para mí era ella, no pasé como por distintas opciones y fue algo demasiado conversado. Además, yo estoy bastante como en consonancia con actores y actrices porque como un poco también el mundo que habité en algún momento, entonces ya sabía que quería que lo haga ella.