¿De amigas a enemigas? Catalina Gorostidi y Furia enfrentan una crisis en GH

Las participantes de Gran Hermano Catalina Gorostidi y Juliana Scaglione, conocida como Furia, han pasado de ser grandes amigas y aliadas a aparentemente las mayores enemigas. Catalina expresó su sentir en el confesionario, revelando su profunda decepción y sensación de traición por parte de Furia.

“Estoy muy decepcionada. Entré con toda la intención de ayudarla, como lo prometí, y la que me terminó fallando fue ella”, afirmó la médica pediatra visiblemente afectada. Asimismo, destacó su lealtad y firmeza en sus principios: “Puedo ser muy fiel, muy leal, muy buena amiga, pero cuando alguien me falla sin ningún sentido, tengo una personalidad muy fuerte y puedo ser muy dura con la gente que me traiciona”.

La médica explicó el motivo de su decepción, señalando un incidente con otro participante, Emmanuel: “Yo voté a Emmanuel porque la verdad que conmigo es un forro y cuando a mí me sube a placa a Furia le chupo un huevo y cuando yo lo voto ella se enoja”.

Finalmente, Catalina expresó su sentir más profundo: “Ella después reclama que la traicionan, que nadie la apoya, y se la agarra conmigo, que soy la persona que más la quiere en esta casa, que más la apoyó y defendió... claramente no le importa un carajo nadie”. ¿Cómo seguirá la relación entre ellas?

Quién se va de la casa: la encuesta en las redes sociales

Florencia Regidor, Joel Ojeda, Mauro Dalessio y Emmanuel Vich son los participantes de la casa de Gran Hermano que están nominados. Según varias encuestas que hicieron los fanáticos del programa en las redes sociales, los más votados por los internautas para salir del reality son Mauro, Joel y Emmanuel, aunque el resultado final lo dirán en el programa.

Santiago del Moro anunció, el último jueves, que la próxima gala de eliminación de Gran Hermano 2023 no se realizará el domingo, como lo es habitualmente, y explicó el motivo a los participantes: “La eliminación de la casa va a ser el lunes, no el domingo porque estamos en fin de semana XXL, estamos en Pascuas”, concluyó.