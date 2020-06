Gladys Florimonte sorprende con su rol en La Chancha

Franco Verdoia dirige La Chancha, protagonizada por Esteban Meloni, Gabriel Goity, Raquel Karro y Gladys Florimonte, quien por primera vez se muestra sin máscaras en el cine como parte del relato de la vida de un hombre que se topa, sorpresivamente, con su pasado. Diario Hoy dialogó con Gladys Florimonte para conocer detalles del trabajo que se puede ver en CinearPlay por $30.

—¿Qué fue lo primero que te pasó cuando llegó la propuesta?

—Franco había pensado en mí, teníamos unos amigos en común y a través de uno de ellos me comentó que quería que esté en la película. Ni lo creía, esperé a que me llamara, me junté con él. La propuesta se pospuso un tiempo, después me llamó la productora. Para mí era un desafío grande porque la gente me tiene más asociada al humor y lo que hago, las caracterizaciones. A veces la tele te encasilla en ciertos roles y cuesta salir de esos lugares. Estudié con Agustín Alezzo, con Augusto Fernández, estuve en el Teatro San Martín, y después la carrera me llevó a lo popular.

—Que es lo que la gente compra…

—Claro, compra personajes, eso te acerca al aprecio del público y el cariño.

—¿Fue difícil despojarte de aquello que venías haciendo y reencontrarte con otras épocas?

—Reencontrarme con algunos aspectos de la actuación fue increíble, Franco me guió y me ayudó para que el personaje sea como él quería.

—¿Te dan ganas de volver a filmar?

—En ese contexto sí, el otro ya lo conozco. El trabajo de Franco es para un Óscar. Yo me comprometí mucho con la película y el personaje, y dentro del drama el mío ofrece algo de humor. Es alguien alegre, pero también tiene algo de ¿qué pasa acá?.

—¿Qué te genera este tipo de estreno?

—Me da bronca que no se pueda ver en cine, pero este momento tan terrible que vivimos generó eso. No creo que cuando volvamos va a ser muy diferente, sí vamos a tener cuidados, pero creo que todo será igual. Sí creo que los canales tienen que poner más ficción para que los actores y actrices puedan cobrar algo y pagar algo. Esperemos que se haga.