Glen Powell y Adria Arjona presentan Cómplices del engaño

Desde este jueves puede verse en los cines de Argentina Cómplices del engaño, la nueva película del realizador Richard Linklater, presentada en el último Festival de Cine de Venecia, con Glen Powell y Adria Arjona, que se sacan chispas en la pantalla. En exclusiva para Argentina, diario Hoy pudo dialogar con la dupla, gracias a Netflix, que es donde en todo el mundo se verá la película.

Cómplices del engaño cuenta la historia de Gary Johnson (Powell), el agente encubierto más buscado de Nueva Orleans. Para sus clientes es el sicario ideal, cero errores, siempre un profesional. Esto cambiará cuando rompa el protocolo para ayudar a una atractiva y de­sesperada mujer (Arjona) que intenta huir de su novio maltratador. Para esta misión, Gary se convertirá en uno de sus falsos personajes y tendrá que decidir entre seguir con la misión o enamorarse sabiendo el peligro que los dos correrían.

—Qué gran año están teniendo los dos. Me gustaría saber, ¿cómo se sienten con el lanzamiento en todo el mundo de la película tras haberla presentado en el Festival de Venecia?

—Adria Arjona: Es realmente un momento muy especial. Quiero decir que hemos trabajado tan duro en la creación de estos personajes y estábamos concentrados durante tanto tiempo y había tanta disciplina en el proceso de ensayo. Y el rodaje fue muy divertido. Así que el hecho de que se acerca el día en que llegamos a compartir esta experiencia con todo el mundo... tengo como mariposas en mi panza cada vez que pienso en ello. Porque es solo una película tan divertida y es una película de la que me siento muy orgullosa y no puedo esperar a que la gente vea todos los diferentes personajes que Glenn interpreta y que la gente vea lo increíble actor que es, estoy muy emocionada. Estoy emocionada por todo.

—Glen Powell: Es una gran compañera de escena. Lo otro es que, obviamente, Richard y yo escribimos el guion, pero la verdadera magia del proceso del director fue traer a actores brillantes para que le pongan su sello. Y Adria, cuando entró para encarnar a Madison, añadió un nuevo nivel de complejidad a toda la película. Ha sido un viaje increíble porque el público está respondiendo a la locura hispana, la gente adora el cine. Así que ha sido un año increíble.

—Mencionaron el proceso de ensayos, ¿pero qué hicieron para lograr que la química entre ustedes trascienda la pantalla?

—AA: Oh, creo que Richard lo dice mucho, o tienes química o no la tienes y creo que con Glenn y conmigo fue bastante inmediato. No lo sé.

—GP: Amor a primera vista es lo que dicen.

—AA: Y creo que simplemente confiábamos el uno en el otro y nos respetábamos y teníamos la misma visión de cómo queríamos que se sintieran estos personajes. No tenía ideas preconcebidas para mí o motivos para mí. Era mucho como un equipo lo que esta pareja iba a ser y sentir, así que una vez que estás en sincronía, creo que todo lo demás es simplemente pasar un buen rato.

—¿Sentiste más presión al estar involucrado en el guion también y no solo actuando?

—No, en realidad fue un proceso muy fluido. Creo que los colaboradores que he tenido a lo largo de mi vida respetan mucho a los actores y confían en ellos. Y ya sabes, eso se convierte en algo completamente diferente si no están protegiendo su guion y sosteniéndolo. Como el camino de la verdad y la luz, si no que lo ven como una especie de documento vivo que respira y que cuando traes a los actores se convierte en otra cosa, es lo que creo. Y eso es algo que cualquiera que conozca a Richard Linklater sabe que es uno de los seres humanos más fríos que has conocido en toda tu vida. La razón por la que creo que ha sido capaz de mantener su integridad artística en el transcurso de toda su carrera y jugar en todos estos diferentes espacios, con todas estas diferentes tipo de películas, y simplemente lograrlo cada vez, es que hay un grado de poner un gran equipo juntos realmente. Solo poner un gran equipo juntos y poner un montón de confianza en todo el mundo. Así que creo que ahí es donde se ve el ecosistema del set y cobra vida realmente. Cuando la gente empieza a darse cuenta de que son responsables de cómo vive y respira esta película. Realmente se involucra en algo muy diferente en ti. Así que, para mí, como actor no sentí más presión. Me sentí como si todo el tiempo fuera el mismo equipo buscando la misma victoria.