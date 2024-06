Mina Serrano: “Fue muy emocionante conocer a la familia de Cris”

TNT y Flow estrenan la serie Cris Miró (Ella), biopic que relata la historia de Cris Miró, la primera mujer trans argentina en hacerse famosa como vedette. La española Mina Serrano encarna a la icónica artista en un relato que desarrolla su fugaz paso por el mundo del espectáculo y que estrena hoy a las 22 su primer episodio en TNT y desde mañana estará completa en Flow. Con ella hablamos en exclusiva.

—¿Qué te está pasando con esto que estás viendo antes del estreno, con la ciudad empapelada con tu cara y mucha promoción?

—Pues, un poco impresionada, para qué te voy a engañar. Tipo, es la primera vez que me pasa y, bueno, me impresiona a veces, me estreso por momentos porque no estoy acostumbrada a tanta atención. Me emociona y, si te digo la verdad, intento llevarlo con humor, intento darle la importancia que tiene y reírme y compartirlo con mi gente.

—Vos sabías que esto iba a generarse, ¿no? Y que este personaje tan importante para nosotros te iba también a poner en un lugar de exposición muy grande...

—Mira, no lo pensé, si te digo la verdad. Siento que yo quería contar esta historia y la hubiese contado igual si hubiese sido una obra de teatro, de microteatro, un documental, lo que fuese, entonces nunca pensé realmente en el impacto. La gente me decía, podía ir viendo que había mucho interés por la serie, pero no me esperaba tanto y tampoco quiero predecir nada. Simplemente quiero disfrutar de lo que pasa y bueno, verme empapelada por ahí es muy fuerte, pero es muy divertido, es muy grande.

—¿Te pudiste ver?

—Sí.

—¿Qué sentiste?

—Bueno, la primera vez casi me da un parraque, quizá tengo cierta costumbre de verme y no soy la típica actriz que detesta verse, pero es difícil, sobre todo en una serie en la que casi no salgo de plano. Entonces, la primera vez, me va a dar un jamacuco, pero después ya fui viendo detenidamente alguna escena, un par. Igual no soy objetiva, pero a mí me gustó y espero que la respuesta sea positiva.

—Está muy bien que no seas objetiva porque es tu trabajo y está muy bien, estás muy bien. ¿Cómo fue meterse en el universo de Cris?

—No hay una guía, nadie te dice cómo lo tienes que hacer, así que es complementar, armar el puzzle, hay partes que fueron investigación, un poco del contexto de la sociedad de los 90 de Cris, de su historia, testimonios de gente que la conoció. Luego, por otro lado, hay algo que hay de mí en Cris, y potenciar esos aspectos, quizá opacar algunos otros que sé que tengo yo y que se diferencian de ella y un poco componer con eso.

—¿Qué fue lo más difícil de interpretar en la serie?

—Creo que tuve que hacer un esfuerzo extra para entender la presión mediática que sufrió, porque eso es algo que yo no he vivido. Quizá ahora empiezo a hacerme una idea, pero no había vivido eso, entonces traté mucho también de hablar con figuras de los medios que son personas LGTB también, que pudieron vivir esa atención y a veces esa discriminación que había y, por supuesto, la enfermedad. Creo que es un tema muy intenso y que hay que trabajar con mucha inteligencia y mucha dirección para que vaya no en un sentido de un victimismo, o de un drama gratuito, pero realmente bueno para hablar de lo que simbolizó el VIH. Para hablar del prejuicio que había en torno a ellos y para concienciar a la gente, al día de hoy todavía, que la gente tiene que hacerse test. Eso fue un terreno también delicado.

—¿Cómo fue llevar objetos de ella y conocer a la familia?

—Su mejor amiga, Jorgelina Be­lardo, fue muy generosa conmigo, me compartió muchas cosas y me regaló algunos objetos de Cris, y yo obviamente los quise llevar durante la serie. Hay un brazalete en concreto y es muy impresionante porque es el único nexo material que tengo con ella y tiene una energía especial. A mí me emociona mucho tenerlo y fue muy emocionante conocer a la familia, fue un encuentro muy puro. Yo les hice saber desde qué lugar interpretaba a su familiar y seguimos en contacto, son gente maravillosa, la verdad que los quiero mucho, más allá de la serie.

—¿Qué te llevaste de Argentina?

—Muchas amistades. Como que acá he vivido, en un corto período de tiempo, mucha intensidad. Muchas cosas han cambiado en mi vida, aquí me he enfrentado a muchos retos y he crecido como que independientemente del tiempo que he pasado. Cuando tienes una vivencia tan fuerte en un país, hay algo de ese país que se queda impregnado en ti, y siento que mi vida va a estar ligada a Argentina a partir de ahora.

—¿Expectativas con el estreno?

—No las tengo o no me las quiero generar, quiero ver qué pasa, estoy nerviosa, estoy inquieta, intento prepararme, pero creo que no hay manera de prepararse. Es la primera vez que lo vivo y, bueno, lo trato de llevar lo mejor posible y compartirlo con la gente.