Victoria Onetto: “A partir de la cultura vamos a poder generar un pensamiento crítico”

El próximo viernes 28, Victoria Onetto se presentará con Escarabajos, obra de Pacho O’Donnell, donde está acompañada por Nelson Rueda y Eloy Rossen, y con dirección de Juan Manuel Correa en el teatro Coliseo Podestá. Con ella hablamos sobre la presentación, su vuelta a los escenarios y cómo hace para organizarse día a día.

—¿Qué significa para vos poder traer a la ciudad Escarabajos?

—Una alegría inmensa desembarcar con esta obra de Pacho O’Donnell que escribió en 197. La verdad que es una obra que estrenamos el 23 de marzo en el Centro Cultural de la Cooperación en Ciudad de Buenos Aires con un éxito hermoso, porque estamos yendo una sola vez por semana. Y bueno, arrancar así, a volar con Escarabajos y que nuestra primera plaza sea el Teatro Municipal Coliseo Podestá, que ahora fue recuperado también por Julio Halac con una gestión maravillosa, con su director con Alejo García Pintos, nos da una alegría inmensa. También un desafío, por supuesto, porque venimos de una sala de 100 localidades en el Centro Cultural y el Coliseo es un señor teatro, así que bueno, muy felices. Yo en lo particular ya tuve la suerte de haberme subido a ese escenario y realmente cualquier artista que pista el escenario del Coliseo es una experiencia que sin dudas es inolvidable. Yo las veces que me subí a ese escenario las atesoro en mi corazón, porque son hechos incapturables e irrepetibles, mágicos.

—No es la primera vez que trabajas un texto de O’Donnell, ¿cómo es volver a poder trabajar textos de alguien tan importante y tan clave también para la cultura?

—Tan groso, porque la verdad es que es un referente a nivel cultural, a nivel histórico, y tuve la suerte de protagonizar otra obra de él que se llamó El arco de triunfo. Aparte nos une una historia familiar, me conoce desde que nací, conoce a mi familia, su gran amigo fue Hugo Urquijo y esta obra es un homenaje a él, porque fue quien la dirigió por primera vez en aquel 1975. Urquijo me dirigió a mí en La mujer justa, cuatro años en el Centro Cultural de la Cooperación y la verdad que todo se une, todo tiene como un porqué, es un gran mentor cultural y político, historiador, un hombre de la cultura, el creador. Cuando fue ministro de Cultura de la Nación, del Instituto Nacional del Teatro, sin duda un hombre que a través de la cultura entendida como tal, que es como la entiendo yo también, que no solamente la cultura es una herramienta de distracción o de divertimento, sino que es sin duda la herramienta más poderosa de transformación. Porque es a partir de la cultura que vamos a poder generar un pensamiento crítico, porque la cultura en definitiva hace eso. La cultura señala, la cultura revela, la cultura critica, la cultura revierte el orden establecido y cuando hablamos de las artes escénicas, específicamente, yo creo que el teatro es el ámbito por excelencia en donde la cultura está más viva que nunca. Porque se produce en sí mismo, con el hecho teatral, un hecho único capturable, en donde se necesitan seres vivos latiendo, no solamente los actores y actrices que estamos arriba del escenario, sino toda la cadena de valor, los escritores, directores, maquilladores, vestuaristas, técnicos, iluminadores, la gente que trabaja en el teatro. Así que feliz de desembarcar el viernes 28 con Escarabajos en el Coliseo.

—Me hablabas, porque vos además de ser gestora cultural, sos actriz, subsecretaria de Cultura... un poco me estabas mencionando recién esto, de entender la cultura como un hecho que trasciende la distracción y el entretenimiento, y son pocos en este momento que están entendiendo esto así, ¿cómo estás viviendo lo que está pasando con la cultura, los ataques, la falta de ficción en los canales de televisión abierta?

—Yo soy orgullosamente parte de un gobierno provincial con quién es nuestro gobernador, Axel Kicillof, que tiene la sensibilidad de entender a la cultura como una política pública y nos da las herramientas a quienes somos parte de su gobierno . Para diseñar políticas culturales, políticas públicas, que sean tan poderosas y que sean arraigadas por la ciudadanía, a quienes están destinados como un derecho. Porque nosotros creemos que la cultura es un derecho, y es obligación de los gobiernos diseñar políticas culturales para tener un acceso igualitario a los a propios bienes y servicios culturales. Yo creo que gestionar es hacer y en ese hacer es decidir qué hacer. En la Provincia de Buenos Aires decidimos que la cultura sin duda es un eje de nuestra gestión, que ahora se ve contrarrestado con las políticas que se están queriendo impartir a nivel nacional, en donde sin dudas se ataca la cultura. Y da mucha tristeza porque la cultura en definitiva es el corazón del pueblo, es el desarrollo de los pueblos. Nosotros cuando pensamos en la cultura en la Provincia de Buenos Aires pensamos en una cultura igualitaria, en una cultura equitativa, en una cultura pluricultural, en una diversidad cultural con eje de perspectiva de género, con memoria, verdad y justicia por sobre todas las cosas.

—¿Cómo hacés para organizarte con tantas actividades?

—No sé, te juro, soy la mujer maravilla, porque bueno, la casa, mi hija Eva, que tiene 17, y aparte porque yo creo que el motor de todo es la pasión, la vocación y el amor. Yo soy una apasionada de la vida y todo lo que hago lo entiendo de una manera al 100%, no entiendo los términos medios. Yo siempre le digo a mi hija que la clave de que le vaya bien en la vida es hacer lo que le toque al 100%, porque uno sabe cuál es su potencial, cuál es lo máximo que uno puede dar. Por eso estoy muy feliz de haber vuelto a mi actriz, porque también es una decisión muy importante en mi vida, porque yo antes del 2020, en la pandemia, no volví a actuar y la verdad estaba sintiendo en el alma, en el corazón, la necesidad de volver a mi actriz, porque en definitiva esa es mi esencia. Yo creo que mi actriz y la funcionaria se conjugan, se complementan y se potencian, porque también que yo haya decidido volver al escenario con este texto, con esta obra, que habla de la violencia, nada más y nada menos, es una posición política.