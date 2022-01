Globos de Oro: este año la ceremonia no se televisará ni contará con alfombra roja

Los Globos de Oro, premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, se entregarán el próximo domingo en una ceremonia muy particular ya que no será televisada y no contará público ni prensa acreditada.

La ceremonia se realizará en el hotel Beverly Hilton, uno de los lugares habituales de la premiación, pero la inusual edición número 79 de los Globos de Oro no tiene definiciones aún sobre cómo darán a conocer los ganadores, con especulaciones de que podría transmitir por streaming.

La Asociación fue objeto recientemente de un boicot tras conocerse que no había miembros negros en su jurado, tras lo cual la televisación de la gala fue suspendida por la cadena NBC, dueña de los derechos de transmisión. NBC se sumó el año pasado a un boicot de parte de Netflix, Amazon y estudios y referentes de Hollywood luego de que el diario Los Angeles Times expusiera que de los 87 miembros de la organización, ninguno era negro, y demandó mayor diversidad.

El 1 de octubre, la Asociación había anunciado que incorporaba 21 nuevos miembros, seis de los cuales son negros, diez mujeres, seis latinos, cinco asiáticos y cuatro de Medio Oriente y África septentrional. El organismo informó en ese entonces que las nuevas incorporaciones representan un aumento de 20 por ciento en su composición y destacó que el actual jurado "es el más numeroso y diverso de su historia".

A partir de las críticas generalizadas de la industria, la ausencia de televisación y la irrupción de la variante Ómicron de coronavirus, la Asociación resolvió que no haya prensa, invitados, comida, ni alfombra roja, centrándose únicamente en las iniciativas filantrópicas que la organización emprendió para reformar su imagen. Por lo tanto, solo participarán en la ceremonia invitados relativos a esos programas filantrópicos y aún resta definir si el encuentro será transmitido con audio y video por la web o simplemente se difundirá una lista de ganadores posteriormente.