Gran Hermano: Rosina fue sancionada por romper la regla del "Congelados"

La prueba del "Congelados" está siendo un éxito para el público de Gran Hermano, que ve a los participantes emocionarse y vivir un momento especial. Sin embargo, hay sanciones para quienes romplan las reglas.

El juego consiste en que los "hermanitos" no pueden ni hablar ni moverse cuando ingresan seres queridos, los cuales no ven hace tres meses, por lo que quedarse congelado ante esto supone un gran desafío.

Ayer fue el turno de Rosina. Fue su mamá que la sorprendió al ingresar a la casa y su puso a su lado por unos minutos. La uruguaya no pudo contener las lágrimas ante la presencia y las palabras de su madre y, en esta situación, terminó rompiendo una regla fundamental.

Las cámaras y los micrófonos captaron el momento justo en el que Rosina se le escapó: "Mágica", preguntando por su gatita.

A pesar de que su mamá intentó disimular la situación y evitar que su hija siga hablando, el Ojo todo lo ve y hubo sanción.

Pasadas las pruebas, el Big Brother se comunicó con la casa y explicó: “Quiero aclararles que la regla del Congelados son claras: no se puede reaccionar, no se puede hablar, etc. ¿Está claro?"

"Rosina, lamentablemente a tu madre le has preguntado por Mágica, tu gatita. Eso significa sanción. Mañana no vas a poder participar de la prueba del líder", continuó.

A su vez, informó: "Tampoco va a poder participar por la casa. Espero haber sido claro. Son las reglas".

En el "Congelados" de ayer tambien fue desafiado "Manzana", quién recibió a su novia. Anteriormente, tambien pasaron por la prueba Lisandro, Emmanuel y Nicolás.