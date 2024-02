JLO presentó su nueva película y disco

Ya está disponible en Prime Video This is me… Now: A love story, película protagonizada por Jennifer López en la que cuenta su apasionada historia de amor con Ben Affleck. La película es parte del reciente lanzamiento musical de la artista, un nuevo álbum del mismo nombre, tras 10 años de su último material.

Diario Hoy participó de la conferencia de prensa del lanzamiento de la película y trae los mejores momentos del diálogo con JLO, donde cuenta cómo es que se le ocurrió hacer una película. El disco, la película y el anuncio de una gira por Estados Unidos la tuvieron presente estos días en los medios de todo el mundo.

—¿Qué impulsó la idea de este original proyecto y por qué creés que ahora es el momento adecuado para compartir con el mundo un proyecto tan vulnerable?

—No hubo un momento en el que dijera: Oh, voy a hacer esto en algún momento de mi vida. Esto fue algo realmente inspirado por la música y un momento de la vida que quería capturar, que parecía muy mágico e incluso surrealista a veces que estaba sucediendo. Me metí en el estudio y grabé este álbum. Y cuando lo terminé, pensé: hay algo más en esta historia, hay algo más grande que quiero hacer con esta música. No quiero hacer lo normal, sacar un vídeo y hacer esto y lo otro y promoción y bla, bla, bla. Sentía que había un mensaje más grande. Así que llamé a Dave Meyers, el director, nos sentamos y hablamos de ello. Le toqué algo de la música y le dije: Quiero hacer algo. No sé exactamente lo que quiero hacer, por eso creo que creamos algo que no se había hecho. No encajaba en ninguna categoría específica. No era ni una película ni un vídeo, pero sí una historia, algo muy original. Nos sentamos allí y hablamos de ello y le canté a Dave. Hice todo tipo de cosas. Y entonces Dave me dijo: Bueno, esa es la historia. Lo que acabas de decirme es lo que deberíamos hacer.