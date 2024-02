Disney sigue apostando al teatro musical

Mientras La caja mágica, el musical inspirado en los 100 años de Disney, lidera holgadamente la taquilla porteña, otra propuesta musical, también de los mismos estudios, llega al Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires.

Pixar en concierto, hasta el 25 de febrero, trae un espectáculo visual y musical con la proyección de fragmentos de las icónicas películas de Disney y Pixar y la interpretación en vivo de la Orquesta Académica del Teatro Colón, al mando del maestro Ezequiel Silberstein.

Este concierto será la sexta coproducción entre Disney y el Teatro Colón y presentará grandes éxitos como Cuando ella me amaba de Toy Story 2, Si no estoy contigo de Monsters Inc., Le festin de Ratatouille, Viento y cielo alcanzar de Valiente, Nobody like you de Red, y Recuérdame, Un poco loco y El latido de mi corazón de Coco, entre otros. Además, este espectáculo cuenta con más de doce artistas entre cantantes y bailarines, experimentados en el teatro musical y reunirá a varios de los personajes más icónicos de Pixar, entre los que se encuentran Buzz Lightyear, Woody, Edna Moda y Mérida.

Pixar en concierto también contará con una función distendida adaptada a las necesidades y preferencias de personas neurodivergentes. Son casi dos horas de música atravesada por la nostalgia y por el reconocimiento de cada una de las melodías, con momentos icónicos como un show musical de Cars, con la presentación de un DJ en vivo o la participación de un show de 4*Town, la banda de la que la protagonista de Red es fanática.

El show es ideal para acercar a las infancias a la casa de la música por excelencia de la ciudad de Buenos Aires, acondicionada para la ocasión de una manera única.