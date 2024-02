Godzilla y Kong: el nuevo imperio tiene fecha de estreno

El 28 de marzo llega a los cines de Argentina la película de Legendary Pictures Godzilla y Kong: el nuevo imperio, que continúa el explosivo enfrentamiento en una aventura completamente nueva.

En esta oportunidad, la propuesta enfrentará al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia y la nuestra. La película profundiza en las historias de estos Titanes y sus orígenes, así como en los misterios de la Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.

Una vez más, está al mando el director Adam Wingard. La película está protagonizada por Rebecca Hall (Godzilla vs. Kong, The night house), Brian Tyree Henry (Godzilla vs. Kong, Bullet Train), Dan Stevens (Gaslit, Legion, Beauty and the Beast), Kaylee Hottle (Godzilla vs. Kong), Alex Ferns (The Batman, Wrath of man, Chernobyl) y Fala Chen (Irma Vep, Shang Chi and the legend of the ten rings).

El guion es de Terry Rossio (Godzilla vs. Kong, Piratas del Caribe, la serie), Simon Barrett (You’re next) y Jeremy Slater (Moon Knight), a partir de una historia de Rossio, Wingard & Barrett, basada en el personaje Godzilla, creado por TOHO Co. Ltd. La película es producida por Mary Parent, Alex García, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni y Brian Rogers. Los productores ejecutivos son Wingard, Jen Conroy, Jay Ashenfelter, Yoshimitsu Banno y Kenji Okuhira.