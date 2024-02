Travina Springer: “Siempre me atraen los personajes que tienen corazón”

The irrational ya puede verse en Universal TV, serie que se sumerge en la historia de Alec Mercer (Jesse L. Martin), un reputado profesor de Psicología con un nutrido conocimiento sobre el comportamiento humano que dejará a merced del FBI sus habilidades para resolver casos complejos. Al mismo tiempo, ayudará a desbloquear un misterio que es parte de su doloroso pasado. Travina Springer es parte del proyecto inspirado en la obra Predictably irrational del reconocido escritor y profesor en comportamiento económico Dan Ariely, y hablamos en exclusiva con ella.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—¿Cuándo lo supe? Creo que desde que era muy pequeña. Creo que entendí hasta más tarde que esto es algo que la gente hace como una carrera, pero siempre hice un espectáculo cuando la gente no lo pidió. Regalos del Día del Padre y regalos del Día de la Madre, siempre había una actuación. Esto es lo que te voy a regalar para tu día especial, les decía. Así que es algo que siempre ha estado en mí. Y me encantaba hacer como obras de teatro escolares y cosas por el estilo y con el tiempo mis padres vieron que iba en serio y me dejaron tomar clases de actuación y luego, ya sabes, con el tiempo se trasladaron a Los Ángeles para que lo consiga. Pero es algo que siempre he querido hacer y no ha habido ningún plan B. Así que este fue siempre mi plan A para ser actriz.

—¿Tenías algún actor, actriz o programa de televisión favorito en ese momento?

—Un programa que mis padres veían y sus repeticiones era The Cosby Show, era muy buena, una familia muy linda, dinámica, y que era realmente era encantador para ver y era como importante. Creo que en ese momento no había nada más, no había otra familia negra que viviera junta y se llevara bien, era muy creíble y creo que era importante en ese momento. Y comedias como Frasier, que es muy divertida y también una comedia muy bien escrita. Creo que siempre me atraen los personajes que tienen corazón y que tal vez tengan humor, también que son defectuosos, pero que están trabajando en esas cosas.

—Y ahora no estás en una comedia, ¿qué es lo que más te gusta de interpretar a Kylie? ¿Y qué aprendiste de ella?

—Lo que me gusta mucho de Kylie, me encanta, en realidad, que ella es tan divertida. Es el alma de la fiesta. Me encanta eso. Ella sigue siendo de mente abierta y es un espíritu libre y está dispuesta a asumir riesgos. Siento que Kylie es alguien con quien me gustaría pasar el rato. Es la persona que sabría lo que está pasando en la ciudad. Ella va a saber los eventos. Va a saber como lo que está pasando y me encanta eso porque yo no soy esa persona, soy aburrida. Estoy en el sofá y creo que ella es realmente la diversión y me encanta el hecho de que ella llega a traer levedad al programa, un toque de calma, como cuando hay una oportunidad, cuando tiene sentido, ya sabes, para que ella sea divertida. Y ella consigue ser real con su hermano de una manera que tal vez otras personas pueden estar demasiado intimidadas o puede que no quieran, pero ella lo llamará porque el no es solo un hermano que no está impresionado. Y creo que es una dinámica realmente hermosa mostrando realmente a él de una manera agradable porque llegamos a ver quién es cuando no está siendo el profesor y sirviendo a otras personas.

—¿Cómo es un día en el set de la serie?

—Nos levantamos temprano. Estamos hablando de las cinco o seis de la madrugada y estamos empezando el día. Por lo general voy a arreglarme el pelo y el maquillaje y mirar por encima de mi lado, ya he estudiado dónde voy a estar en el día porque rodamos de manera desordenada, y voy a ir sobre esas cosas. Luego hacemos un ensayo y luego filmamos a partir de ahí. Y creo que lo que es realmente maravilloso es que estamos trabajando con tantos talentos con tanta trayectoria que han estado haciendo esto durante tanto tiempo y realmente saben lo que están haciendo. Así que sentimos que estamos en buenas manos. Nuestro equipo es simplemente fenomenal y te voy a decir que la cámara está siempre rodando. Así que nos divertimos mucho.

—Participaste de Ms. Marvel, ¿alguna vez imaginaste ser parte de una película de ­superhéroes?

—Es una locura, especialmente cuando la industria estaba muy lenta, como después de la pandemia. Empezamos a filmar a finales de 2020 y ser parte de Ms. Marvel en este universo, como una historia sobre la primera superheroína musulmana paquistaní-americana e interpretar a su cuñada fue realmente maravilloso, no podía imaginarme este papel tan bien escrito. Jugué porque yo también me convertí al islam y sé que las mujeres como Taisha Hillman, que interpreté, e incluso el personaje que Sagar Sheikh, que interpretó a Aaamir, es un amigo mío en la vida real. Y fue simplemente fenomenal, fue realmente un sueño muy genial ser ahora parte del universo Marvel.

—Te saco de las series, en los próximos Óscar hay solo una mujer en la categoría de dirección, ¿por qué creés que sigue pasando esto?

—Probablemente siga pasando en Hollywood y en muchos otros sitios. Si hablamos de sexismo que creo que hay sistemas que están construidos de una manera para proteger el statu quo. Y así la mayoría de los cambios que ocurren son a menudo incrementales y performativos y en realidad tiene que ser una disrupción completa del sistema. Creo que si la gente no está dispuesta a renunciar a ningún poder real que no sea solo la cara de algo o algo que es performativo, entonces no tendremos ningún cambio. Creo que es lamentable. Espero que haya más cambios en el futuro, pero no cambiará hasta que la gente esté dispuesta a que las cosas cambien realmente.