Marcela Feudale se peleó con Yanina Latorre en vivo

Marcela Feudale cruzó con todo a Yanina Latorre en LAM luego de que hablara de su posición política en su programa radial, El Observador, tras la polémica entre Lali Espósito y el presidente Javier Milei.

"Me estás juzgando y no me gusta que me ataquen y no me arroben", le dijo Marcela a su compañera, quien le contestó: "No te estaba atacando ni tenía por qué arrobarte, ¿por qué te pones tan nerviosa?".

"Porque no me gusta lo que hacés, no tenés derecho a hablar de mí, me enoja que tenga que enterarme por la gente que estás hablando de lo que yo pienso, decime acá", encaró Feudale.

Entonces, Yanina se defendió: "¿Y cómo te voy a arrobar en la radio? Sos un personaje público, yo no mando a nadie a bardearte, yo no te generé ningún conflicto. Yo hago lo que quiero".