Nico Di Pace: “Las cosas más lindas que me pasaron fueron esas sorpresas que no esperaba”

Nicolás Di Pace pisa fuerte. Con una sonrisa brillante se acercó a diario Hoy para dialogar sobre su participación en Luces azules, de Lucas Santa Ana, que se estrena este jueves. Su primera película donde se lo ve brillar a pesar de su falta de experiencia en cine. Con él hablamos sobre el proyecto, pero también sobre la exposición y sus últimos trabajos.

—Luces Azules es tu primera película, contanos, ¿cómo te llega la oportunidad? Un personaje que si bien son muchos, 11 actores, el tuyo tiene como mucho protagonismo…

—Sí, creo que es un personaje como que irrumpe en la fiesta y, bueno, como que modifica un poco a todos. Para mí fue un proceso hermoso desde el casting. Tuvimos un casting primero en febrero, después se pospuso, hubo ahí un tiempo en el medio como de ansiedad y de espera hasta los callbacks. Fue todo un proceso superlindo, desde leer las primeras escenas para el casting hasta cuando pude leer todo el guion, así que nada, muy feliz de todo lo que fue el proceso.

—¿Qué te pasó con el cine? Vos venís más del teatro y del teatro musical en donde es todo como más gigante y exagerado, ¿qué te pasó cuando llegaste ahí al set y decían acción y que por ahí vos tenías usar tu cuerpo de otra manera?

—Ya había hecho otras cosas en ficción, no en cine, pero como que cada proyecto tiene su lenguaje. Tuvimos un ensayo y las lecturas fueron acomodando el cuerpo y te nutrís también de la energía de tus compañeros, que eso es como lo que en definitiva hace al trabajo de uno también. Fue Lucas también como que nos súper guio y nos contó desde el principio, con charlas previas, lo que él se imaginaba de mi personaje, de la película en general. Así que eso como que ayudó mucho.

—¿Cómo fue justamente el encuentro con los compañeros? Porque tenés gente de una trayectoria, del doble de tu edad y vos, por ejemplo, ahí arrancando, ¿cómo es un poco el encuentro ahí?

—Creo que fue bastante orgánico, porque son todos, la verdad, un elenco talentosísimo y además como de gente superbella, entonces como que ninguno se puso como el lugar de maestro. Eso fue relindo también, como sentir que las escenas se construían entre todos. También es por suerte, para mi personaje, es un chico que por primera vez ve a este grupo de amigos, es como su presentación, entonces también como que esos nervios de las primeras escenas también lo podía capitalizar para el personaje, entonces estuvo bueno. Además, esas primeras escenas fueron clave porque no se rodó cronológicamente. Pero sí, hubo un momento en el que cuando, por ejemplo, nos sentamos en cena, que hay muchas escenas, eso sí se grabó cronológicamente, entonces como que se iba viendo esa confianza que agarrábamos con el resto, cómo las risas iban apareciendo y eso fue natural.

—La película habla de los vínculos, pero también habla de las disidencias, de la diversidad, de los diferentes tipos de vínculos, ¿cómo fue también un poco entrar en esta historia que habla de todo eso?

—Creo que fue superlindo la verdad, también porque es como sentirse representado por lo que contaba la película, y a su vez ver tanta diversidad dentro del relato, dentro de los relatos, dentro de las personas que conformaban el elenco, etariamente. Eso me parecía que era superinteresante y a su vez salían muchas anécdotas personales, había quizás como tres generaciones dentro de la película. Y contábamos cada una como sus experiencias de vida, sus amores, las relaciones, cómo iban evolucionando en el tiempo, algunos compañeros tienen parejas hace 30 años, entonces era lindo compartir eso también.

—¿Cómo sos vos como compañero?

—Yo creo que un poquito, algo de la energía de mi personaje, puedo tenerla, como esa cosa. También es como el más joven, el que es más activo. Pero no sé, es que como que pasé por distintos vínculos, distintas maneras de relacionarme y ahora estoy soltero.

—Si se te plantea llegar a una cena como la de la película, ¿vas?

—Cuando hay invitación y no conozco a nadie, voy igual, depende del momento. Hoy, ahora, sí, hoy en día, sí, quizás a veces me guardo, resguardo mi energía, me junto con mis amigos de siempre. Eso depende del momento.

—¿Depende también del momento profesional? De las funciones y rodajes que terminan agotados…

—Todo el año pasado que estuve haciendo un musical, Heathers, era superexigente lo que hacía mi personaje y bueno, toda la obra en general. Así que como en seis meses estaba como en la colimba, me volvía a mi casa, para cuidar la voz, cuidar el cuerpo, cuidar la energía, porque, bueno, era intenso.

—Se viene el estreno de la película, pero, ¿qué planes tenés este año?

—Ahora viene el estreno de la película y después por ahora nada tengo. Hay posibilidades para una opción para teatro y otra cosa, pero por ahora nada concreto.

—¿Sos muy ansioso cuando se producen baches? Antes me decías que cuando hicieron el casting y como que se demoraba y hubo un instante que te pusiste ansioso, ¿te sigue pasando o aprendiste ya con el tiempo?

—No soy ansioso y a su vez también aprendí ya con el tiempo a que bueno es parte de la profesión, también, como manejar esa ansiedad, poner el foco en otras cosas y profundizar ciertas cosas, ciertos intereses de la profesión. Que después cuando estás en la locura, como que quedan a un lado, así que nada disfrutando de este momento.

—¿Hay alguna obra que tengas ganas de hacer, como que pensás, me encantaría hacer esto?

—Se dio de casualidad que hice ya todo esto, y sí, siempre hay como cositas, viste, que vas descubriendo que en algún momento me gustarían hacer. Pero creo que las cosas más lindas que me pasaron fueron como esas sorpresas que uno no se esperaba.