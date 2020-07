Guerra declarada: Pampita, furiosa con Brey

El lunes se conoció la noticia del sorpresivo casamiento de Pico Mónaco y Diana Arnopoulos tras un año de noviazgo. Entonces, fueron muchos los recordaron la relación que el tenista había mantenido con Carolina “Pampita” Ardohain.

En este marco, la panelista Mariana Brey brindó una información en la que, tras aclarar que no se quería “pelear con modelo en esta temporada 2020”, lanzó una picante versión que indicaba que él no guardaría los mejores recuerdos. Según la periodista, el tenista “quedó muy dolido con Pampita después de que se dieron a conocer los videos donde él discute con la empleada doméstica”.

Lo cierto es que si bien no la acusaron de filtrar esas imágenes, a la top no le simpatizó nada aquella versión, ya que la considera infundada.

Entonces, la conductora salió al cruce de Brey y, tras una extensísima discusión al aire, en la que la tildó de “mentirosa” y le exigió que le pidiera disculpas, no pudieron llegar a un acuerdo. Mariana, que no duda de la veracidad de su fuente, no cedió.