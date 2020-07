Marcelo Tinelli, el soltero más codiciado

El domingo una noticia sacudió al mundo del espectáculo: Marcelo Tinelli anunció su ruptura con Guillermina Valdés. Si bien es cierto que apenas han pasado días de la noticia y que estamos en una estricta cuarentena, ya hay quienes se preguntan quién será el nuevo amor del productor. Y es que no hay duda alguna de que Marcelo es uno de los solteros más codiciados de la Argentina y no le faltan candidatas.

En esta línea, el propio Luis Ventura reveló que ya tendría tres mujeres siguiendo sus pasos bien de cerca. Aunque prefirió no revelar las identidades, lanzó sin filtro: “Hay tres candidatas, dos del mundo del espectáculo y una millonaria”. Y ante la sorpresa de Pía Shaw y Guillermo Andino que estaban en el piso, aclaró: “Si las versiones son ciertas o no yo no lo sé, por eso no voy a dar los nombres, pero ya hay tres mujeres haciendo fila”.

Y para aportar más información, sostuvo: “Dos de ellas son personas que aparecieron en Bailando y la tercera no tiene reconocimiento público, pero sí muchos millones en el banco”.

Y es que a lo largo de su vida, aunque solo fueron cinco los romances oficializados, Marcelo tuvo relaciones serias, largas y con periodos de soltería muy cortos entre sí. A modo de racconto, podemos recordar a su primer amor de Bolívar, María Alejandra Garayalde, con quien salió cinco años. Luego apareció Soledad Aquino con quien se casó 1986, tuvieron a Micaela y a Candelaria, y se separaron en 1993.

Al año siguiente blanqueó su vínculo con Paula Robles con quien dio el sí en 1997 y tuvieron dos hijos, Francisco y Juana, hasta que se separaron en el otoño del 2009. Después salió con Sol Calabró, su novia de más bajo perfil y, tras una temporada soltero, arribó a su vida Guillermina Valdés con quien tuvieron a Lorenzo. Teniendo en cuenta estos antecedentes, hay quienes especulan que Tinelli no tardaría en iniciar una relación.