Harriet Dyer y Patrick Brammall cuentan todo sobre su nueva comedia romántica

Colin From Accounts, rom-com (comedia romántica) original de Universal+, llegará el 21 de julio para que los suscriptores del paquete de canales premium de NBCUniversal puedan disfrutarla. Esta adorable producción ha atrapado a audiencias de todo el mundo con su cautivadora historia de amor.

Ambientada en la vibrante ciudad de Sídney, Australia, esta es la romántica y moderna historia entre Ashley y Gordon, dos solteros cuyas vidas se entrelazan debido a un accidente de coche y un perro herido. Lo que aparentemente es una tragedia, rápidamente se convierte en una serie de divertidas anécdotas y citas de pizza y cerveza frente al televisor.

En la pantalla, la evidente química entre los personajes de Ashley y Gordon se debe a que, además de protagonizar la serie, Harriet Dyer y Patrick Brammall son pareja en la vida real. Con ellos hablamos para saber más de este éxito.

―¿Cuándo supieron que querían ser actores?

―Harriet Dyer: Creciendo, hice muchos musicales y obras. Creo que empecé a hacer un musical cuando tenía siete, y la audiencia en mi pequeño pueblo era pequeña, la audiencia era de unas 800 personas, y todos reían y aplaudían, fue como una “droga”, y yo estaba muy sorprendida, así que pensé cuál era la otra obra que podía hacer, porque nadie me aplaudía por estudiar inglés o matemática, así que pensé, esto se siente bien, tengo que seguirlo. Así que seguí el aplauso.

―Patrick Brammall: Ella necesita un aplauso al final de esta entrevista, para que lo sepas.

―HD: Creo que estoy triste.

―PB: Para mí fue casi al mismo tiempo que ella. De niño, empecé a hacer obras en la escuela. No es una historia emocionante. Fue como, oh, esto es una cosa que puedo hacer que la gente ve y parece que le gusta. Fue tan emocionante. Y es sobre ese feedback que tienes instantáneo en el teatro. Además, me acuerdo de tener un pensamiento de que cuando veía una gran película ―porque crecí en los setenta y ochenta, y con todos esos filmes de Spielberg, los grandes filmes de acción de Indiana Jones, Star Wars―, la veía y quería ser ese protagonista, obviamente. Quería ser un arqueólogo, o quería ser un astronauta, o lo que sea. Y pensé que, si podía ser actor, podría hacer todas esas cosas. Y no es tan estúpido.

―HD: ¿Ya hiciste de astronauta?

―PB: Sí, en realidad, sí.

―¿Y cómo llegaron a su primer trabajo?

―HD: Mi primer trabajo fue a los 17, y fue una obra en el pequeño pueblo donde crecí. Era una historia sobre la Segunda Guerra Mundial, tenían dinero para pagar a los actores, audicioné y creo que gané algo como $600 a la semana, y fue la primera vez que me pagaron por actuar, y estaba tan emocionada. Y luego, sí, fue ir a la escuela de drama y estudiar. Afortunadamente, no he tenido que obtener un trabajo en un café o en un mostrador desde que terminé la escuela de drama.

―PB: Mi primer trabajo fue ponerle la voz a un aviso de Kingsley’s Chicken.

―HD: ¿En serio?

―PB: Sí. Me pagaron, y ese fue mi primer trabajo profesional.

―¿Tienen algún secreto para trabajar juntos y compartir sus vidas? ¿Es fácil?

―HD: Nos gusta trabajar juntos. Me encanta. Creo que es importante mantener algo solo para nosotros. Muchas personas preguntan si la serie es como nuestras vidas. Y en realidad no es así. Hay cosas que hicimos o que hemos oído en las historias de amigos, pero todo es ficción. Y la historia de cómo nos juntamos, eso es solo para nosotros. Y cómo empezamos nuestra familia, eso es solo para nosotros. Creo que es muy importante, y he estado haciendo esto más y más, desde que la serie salió, tratar de ser más privada con lo que comparto, con lo que subo a las redes, porque si no te sientes abrumado, porque el show ha salido en tantos países, vamos a estar en tantos espectadores diferentes, y tenemos que saber que tenemos algo que es solo para nosotros, así que soy un poco más recelosa de nuestra familia y de nuestras vidas. Nos reímos, creo que ese es el secreto. Si tenés un marido o compañero o compañera y quieres trabajar con él, tienes que reírte.

―PB: Es fácil a veces, y no es fácil otras veces. Tenemos que crear un espacio para nosotros. Una de las fortalezas del show es, y nuestros amigos lo han dicho, que parece que estuviera con ustedes personalmente, y se siente de esa manera, porque es muy natural el diálogo y la forma en la que los dos personajes interactúan en un nivel similar a lo que nosotros interactuamos.

―HD: Entonces, lo importante es para nosotros, al menos, saber que no lo es.

―PB: Pero nos encanta trabajar juntos. Tenemos una gran sensibilidad compartida, y nos hacemos reír.

―HD: Pienso que, a este punto, si él hiciera un show con alguien más me sentiría un poco enojada y aburrida.

―PB: Si hay alguien más, estoy disponible.

―El show fue lanzado en muchos países. ¿Se siente más presión al saber esto?

―HD: Bueno, es tan divertido que no teníamos idea de que otros países querrían ver este show. No lo pensamos.

―PB: Es mejor...

―HD: Cuando estábamos escribiéndolo, teníamos algunas notas de la productora que dijo, esto suena muy australiano, quizás la gente en América no lo entenderá. Y nosotros no estábamos haciendo esto para la gente en América, estamos haciendo algo que haría que nuestros amigos y familiares rían. Y creemos que, al hacer eso, hemos creado algo muy específico y que podrá ser difícil de entender para algunas personas en otros países , o que podrán encontrar algo muy auténtico y disfrutarlo. Depende del tipo de audiencia.

―Yo no creo que pasara esto…

―PB: Tal vez parte de esto es porque no nos preocupamos con la audiencia de otros países, pudimos concentrarnos en la verdad de lo que es. Y creo que eso es a lo que las audiencias de otros países y culturas responden, que se sientan auténticas. No importa si entienden cada palabra, no es el punto. Nosotros estamos viendo cosas de otros países. Y hay muchas cosas de los americanos que no entiendo. Estás disfrutando de los personajes.

―HD: Te sentís como teletransportada, y eso es genial, porque un show de televisión es un poco como un ticket para viajar.

Personajes similares y lejanos a la vez

En Colin From Accounts, Ashley y Gordon son interpretados por los talentosos Harriet Dyer y Patrick Brammall, quienes vienen con grandes trabajos en solitario, pero también en conjunto. Para saber más detalles de la serie y de sus roles, avanzamos con más preguntas sobre los personajes.

―¿Qué es lo que más les gusta de Gordon y Ashley?

―Harriet Dyer: Me gusta Ashley porque no es tan diferente de mí, así que es como un día fácil en la oficina. He estado haciendo un show aquí en América, en el que tengo que usar zapatos tan altos y hablar en un acento americano, y hablar de cosas de negocio y oficina. Y eso no es una cosa cercana para mí, porque no soy ninguna de esas cosas, mientras Ashley es la cosa más cercana a mí que he interpretado. Es como si fuera una campera caliente, como si se sintiera familiar, incluso si hay muchas cosas que no son Harriet del todo, y queríamos asegurar eso, y lo mismo para Patty.

―Patrick Brammall: Trabajar con ella y la forma en que nos comunicamos es algo que me atrae, el lenguaje en común se siente simple, sobre todo cuando se va el ruido y estamos los dos y no tengo que preocuparme por nada más.

―HD: Sí, y me gusta pretender ser una doctora, porque es algo en lo que creo que estaba interesada de niña, pero sabía que nunca tendría la disciplina.

―PB: La inteligencia (risas).

―HD: No, nunca he estudiado tan duro nada.