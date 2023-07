Mucha preocupación por la salud de Wanda

Después de la alegría que significó ganar su primer Martín Fierro en la gala del domingo, ahora todo es preocupación y misterio en el universo y mundo de Wanda Nara. Ocurre que el día jueves se conoció que estaba internada en el Sanatorio Los Arcos, luego de haberse realizado una serie de estudios y chequeos de rutina. La cuestión es que, además de no sentirse del todo bien, los estudios habrían manifestado algunos valores fuera de lo común, por lo que le realizaron una nueva tanda de diagnósticos de los cuales aún no se conocen los resultados. Por ello, Wanda, junto a Mauro y toda su prole, tuvieron que suspender su inminente viaje a Europa para disfrutar de sus vacaciones.

Por lo que dejó trascender su entorno íntimo, ella se acercó al sanatorio debido a un fuerte dolor estomacal. Y los primeros rumores sugieren que ese primer diagnóstico mostró “glóbulos blancos altos y un bazo extremadamente dilatado”. El periodista y médico Nelson Castro dio algunos detalles y expresó al respecto: “Los dos elementos están indicando la necesidad de hacer un estudio hematológico”. Por fuera de ello, aún no hay información oficial más allá de saberse que no se trata de un examen de rutina. Es conocido que ella tuvo una primera mitad del año muy movida y agitada, entre los viajes, las rutinas laborales y algunas crisis maritales reiteradas con Mauro Icardi. Respecto a esto, durante la tarde de ayer se suscitaron polémicas porque el periodista Jorge Lanata aseguró en su programa de radio que Wanda tiene leucemia. A las pocas horas de ello, muchos expresaron su indignación por dar a conocer algo que no estaba confirmado oficialmente. Una de las primeras en manifestarse fue la panelista Connie Ansaldi, quien en Twitter expresó: “Me parece un ESPANTO que tiren diagnósticos y pronósticos médicos sobre personas públicas sin que sean los protagonistas quienes hablan del tema. ¿Qué les pasa? La cualidad humana está ANTES que cualquier otra. La salud no es un chisme”. Su posteo fue replicado por muchos del ambiente, como por ejemplo Ángel de Brito y Estefi Berardi. Es más, la propia Marina Calabró, compañera de programa de Lanata, se diferenció de él: “En mi caso, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, primero espero el parte oficial o la autorización de la familia”, dijo. Y agregó: “Me pongo en el lugar de la familia, es mi posición y mi límite”. Por lo pronto, mientras todo es espera por un diagnóstico más amplio, ella se encuentra acompañada de su marido, hijos y familia.