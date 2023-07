La salud mental de los famosos

La salud mental es el tema que está en boga y el universo de los famosos no se queda afuera. Muchos de ellos han terminado con su vida luego de no poder afrontar sus momentos de depresión o enfermedades mentales, y es por ello que ahora ya no es un tabú, por el contrario, se ponen las experiencias sobre el tapete para poder ayudar a los que más lo necesitan.

Figuras contemporáneas

Reconocida por sus trabajos como referente publicitaria y cantante, Ariana Grande (foto) es una figura juvenil que tiene millones de seguidores alrededor de todo el globo terráqueo. En una de sus múltiples giras que ha dado alrededor de todo el globo terráqueo, la mujer brindó un concierto y sufrió como todos los presentes un atentado porque uno de los asistentes llevó un objeto explosivo que culminó en un atentado con la muerte de muchas personas y otras tantas heridas. Para ese entonces, la mujer decidió que ya no hablaría del tema, pero si asumió que tiene trastornos de ansiedad que han sido graves en diferentes momentos posteriores al mentado momento.

Asimismo, el exintegrante de Calle 13, y que ha asumido una identidad como René, también ha tenido sus vaivenes ante la fama y la exposición por lo que empezó una terapia y declaró en una canción cada uno de sus vaivenes emocionales. Vale mencionar que estuvo casado con la artista argentina Soledad Fandiño, tuvieron un hijo llamado Milo y ahora, si bien están separados, se han instalado en Estados Unidos, más precisamente en Miami.

Asimismo, Billie Eilish, que ahora presenta su nueva producción, está en su mejor momento y va a hacer una gira internacional. Disfruta de su novio y la familia. Por otro lado, la cantante pop dijo que su pronto estrellato tuvo consecuencias en su cuerpo y comenzó a tener depresión, pero supo pedir ayuda a tiempo.

Camila Cabello tiene trastorno obsesivo compulsivo y ansiedad más depresión, como su colega Pink. Ambas suelen hablar del tema para poder poner en el tapete estas temáticas que afectan a los públicos contemporáneos.

Por otro lado, los famosos como Ed Sheeran y Justin Bieber han confesado que no es gustan los grandes grupos de personas y tienen ansiedad social. Así es como pasan mucho tiempo aislados.

Las divas del pop Lady Gaga y Katy Perry también anunciaron sus intimidades y trabajan en una fundación que trabaja en pos de las ayudas a los adolescentes que también lo padecen.

La importancia de la visibilización

Las experiencias de los famosos en relación a la salud mental sirven para visibilizar la relevancia del tema. Hoy los artistas muestran estas problemáticas, se embandera y ayudan a los que la están pasando mal. Por ejemplo, Chrissy Teigen está dando charlas al respeto para poder combatir su pesar. Por otro lado, Zendaya, reconocida por su paso en Euforia, asume que va a terapia y que tiene que solucionar su relación con el trabajo.

La modelo internacional Bella Hadid está atravesando un tratamiento contra el alcoholismo. Esta última es más puso en sus redes sociales las fotos donde aparecen con crisis y ha escrito: “Así son casi todos mis días y todas mis noches desde hace unos años. Las redes sociales no son reales. Cualquiera que esté sufriendo, por favor que recuerde esto. A veces lo único que tienes que escuchar es que no estás solo”.

La actriz Catherine Zeta-Jones fue diagnosticada con un trastorno bipolar que asumió luego de la enfermedad de Michael Douglas, su marido, que tuvo un cáncer y salió resiliente. Asimismo, indicó: “No hay necesidad de sufrir en silencio y no hay vergüenza en pedir ayuda”, dijo la actriz en 2011, explicando que lo que padece “es un trastorno que afecta a millones de personas y yo soy una de ellas”. Además, declaró a un medio de alcance internacional: “Cuando algo te zarandea, te desestabiliza. No dormir, preocuparte, el estrés... esos son los clásicos. Mi objetivo es mantenerme consistentemente en el medio. Ahora estoy mejor porque sé mucho más de la enfermedad”.

La modelo Kendal Jenner, reconocida por integrar el clan Kardashian, supo declarar: “Cuanta más gente salga y hable sobre su ansiedad, más consciente es el público de que esto es algo real”, así asumió su problema de ansiedad y depresión.

Actores y actrices con enfermedades que los alejaron del circuito mediático

Los actores también han padecido determinados diagnósticos que han dejado su carrera profesional por fuera de la órbita. Asimismo, el mundo quedó estupefacto ante el retiro del actor Bruce Willis, que se hizo famoso por sus roles en Duro de Matar o Una mente brillante, entre otros. Sucedió que estaba rodando una película, quedó expuesto por una serie de olvidos de los libretos y luego de un diagnóstico, sus médicos determinaron que sufría de afasia, un trastorno degenerativo en las funciones del lenguaje y del habla. Es por ello que se retiró de su profesión, el filme se terminó de hacer con un extra y ahora está retirado, vive con su familia y está acompañado por los seres queridos.

Liza Minnelli es actriz, cantante y devota del teatro musical que ha sufrido una encefalitis que la dejó sin poder caminar ni bailar dos de sus grandes herramientas para poder desempeñarse como artista. Asimismo, tiene inconvenientes en la memoria y el habla producto del síndrome que le fue detectado en el 2017.

Asimismo, Michael Fox triunfó por ser el actor de Volver al Futuro que ha sido diagnosticado con el mal de parkinson, pero lejos de quedarse quieto siguió con su carrera y ahora prepara un documental sobre su vida. El muchacho sigue junto a su familia, está en silla de ruedas y continúa su lucha para encontrar una cura para su enfermedad.

La actriz Kelly Preston ha sabido estar en la cima por sus trabajos en filmes y series, pero también porque estuvo casada con John Travolta. Luego de una batalla contra el cáncer de mama, abandonó este mundo para irse de gira eterna. Por esos días, el actor pidió privacidad y respeto por sus hijos que estaban abocados al duelo por la perdida de su madre. Además también murió el primogénito del matrimonio en un accidente doméstico.

Otros ejemplos de referentes de Hollywood

De forma reciente, el actor Tom Holland decidió cerrar sus redes sociales porque sufre de ansiedad y es por ello que anunció su decisión a los seguidores, a los medios de comunicación y a sus colegas. Vale mencionar que fue reconocido por su trabajo en Spider-Man, tiene 26 años y sacó todos los accesos a internet de sus dispositivos.

Ahora, el intérprete Jonah Hill dijo que no van a participar de los cortos ni promociones de películas para poder proteger a su salud mental. Así advirtió al medio de alcance internacional Deadline: “No me verán por ahí promocionando esta película, ni ninguna de mis próximas películas, mientras doy este importante paso para protegerme”.

Por lo pronto, el muchacho también aclaro que estas exposiciones generan ansiedad y depresión que las combate hace más de 20 años.