John Boyd: “Decidí ser actor cuando necesitaba saber cómo ganar dinero para pagar mi renta”

FBI: International llegará hoy a la pantalla de Universal TV, a las 21, siguiendo de cerca al agente especial Scott Forrester (Luke Kleintank) y la número dos al mando, la agente especial Jamie Kellett (Heida Reed). En la propuesta John Boyd encarna al agente Stuart Scola y con él habló diario Hoy.

—Antes de hablar de la serie y tu personaje, ¿cuándo supiste que querías ser actor?

—Crecí con un padre que es un actor (Guy Boyd), así que crecí viendo los altos y bajos de una carrera de actores. Empecé actuando en la escuela y en la universidad y creo que decidí ser actor cuando necesitaba saber cómo ganar dinero para pagar mi renta viviendo en la ciudad de Nueva York. Y fui a audiciones. Así que cuando decidí ser actor fue cuando entendía que podía ganar una vida haciendo eso.

—En ese momento, ¿tenías un actor favorito o una película en la que querías estar?

—Crecí con mi padre mostrando y apuntando a los actores en los filmes que me gustaban. Así que nunca fue sobre ciertos actores que idolatraba o seguía, pero fue sobre ciertos personajes que aparecieron en los filmes que mi papá me mostró cuando era más joven. Pero no había un actor americano particularmente famoso que me encantaba en particular. Fueron momentos más pequeños y personas en escenas. Pero mi papá fue uno de ellos para mí. Mi papá es un actor que ahora tiene 80 años, pero verlo en las películas, en los filmes americanos y en el cine fue genial para mí.

—¿Fue difícil obtener tu primer rol?

—Sí, fue difícil. Me refiero a que entrar en el negocio en los Estados Unidos es complicado. Fui afortunado de ir a Nueva York y tener un mánager que le interesaba y me enviaba a audiciones a la edad de 21 años. Y no gané un trabajo hasta nueve meses después. Fue difícil, pero sí, por fin llegué y fue una fiesta.

—¿Cómo es para vos interpretar todos estos años al mismo personaje?

—Bueno, nuestros escritores hacen un trabajo maravilloso de desarrollar nuestros personajes con un largo arco. Entonces, aunque tengamos una fórmula repetitiva por un episodio, es realmente divertido enfocarnos en el desarrollo de los personajes a largo plazo. Siempre estoy emocionado de volver y revisar al personaje y crecer. Tienes tu propia relación con el personaje, es alguien que yo conozco y mi relación con él es el más profunda de la experiencia que tengo. Así que nunca me siento que vuelva a hacer lo mismo. Me siento que siempre está creciendo y cambiando. A mí me encanta el personaje y siempre estoy emocionado de volver a encarnarlo.

—¿Qué te gusta y qué no te gusta de Stuart?

—Creo que algo que me gusta como personaje es que él dejó una vida y una oportunidad para ganar y ser rico y tener una vida más fácil para servir y hacer algo que era importante. Creo que es una cualidad interesante para hacer. Algo que me disgusta, sería que está cerrado, aunque es interesante, a veces, jugar con personas que por alguna razón están cerradas emocionalmente, y se verá en esta temporada.

—Recientemente falleció Alan Arkin. ¿Qué recuerdos tenés de él?

—Cuando hice Argo, no trabajé con Arkin, pero fue uno de los primeros actores masculinos en ir a mi colegio en Bennington, Vermont. Entonces, en mi colegio, cuando estudié actores, él fue alguien que nos guió porque fue a mi escuela y fue uno de los primeros actores masculinos en hacerlo. Tenía una gran fuerza, era un actor maravilloso.