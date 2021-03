Hilaria Thomas y Alec Baldwin fueron padres por sexta vez

El matrimonio compuesto por la estrella de Hollywood Alec Baldwin y la española Hilaria Thomas, de profesión instructora de yoga, hace seis meses le dio la bienvenida a Eduardo, el bebé de seis meses que venía a coronar una familia numerosa.

Sin embargo, lejos de conformarse, la pareja decidió alquilar un vientre para poder tener otro bebé que acaba de nacer. Se llama Lucía y fue presentada en sociedad de forma reciente con una postal a través de las redes sociales que reza: “Estamos tan enamorados de nuestra hija, Lucía. Al igual que tus hermanos y hermanas, eres un sueño hecho realidad”.

Ante la incógnita por el parto reciente de Hilaria y la imposibilidad que Lucía se haya gestado de forma natural, un seguidor le preguntó a Alec en su cuenta de Instagram: “¿Quién es la mamá? Ella no estaba embarazada. Dio a luz hace seis meses. Si fue un sustituto, dilo”, comentó el fan. “Si el bebé fue adoptado, dilo. Si el bebé fue producto de una aventura y ha decidido criarlo con su esposa, dilo. Si no quieres decir nada, ¿por qué no dejas de publicar constantemente y de rogar por clickbait?”. A la inmediatez, el actor con su ánimo de pocas pulgas le sugirió que cerrara la boca y “se ocupe de sus asuntos”.

Vale mencionar que este intérprete tiene una hija mayor, la modelo Ireland Baldwin, fruto de su amor con Kim Basinger. Tras la separación en su primer matrimonio, la relación entre padre e hija fue pésima, tal es así que por aquél entonces se filtró un audio de él llamándola “pequeña cerda”, lo que ocasionó un escándalo mediático.

Con el tiempo, las cosas se pusieron en su lugar, lograron limar las asperezas y entablar un trato distante pero cordial.