Celina Rucci contó que tiene leucemia

Celina Rucci conmocionó al mundo del espectáculo, ya que confesó que padece de leucemia. La vedette destacó que durante el 2020 le confirmaron que tenía la enfermedad y que realizó un duro tratamiento en este tiempo, para curarse: "Fue un desafío y lo decidí ocultar. Me había ido a otro país, estaba lejos de mis afectos y no quería que ellos cargaran con mis preocupaciones. Mi plan fue mantenerlo en secreto, hasta ayer que sucedió algo que me entristeció", señaló en su cuenta de Instagram.

Además agregó: "El 28 de mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron leucemia mieloide aguda y en unas horas, me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de Nueva York. Comenzamos de inmediato el tratamiento para vencer a esta enfermedad y estuve acompañada en todo momento por mi hombre".

También remarcóque pasó varios días internada realizando quimioterapia, inyecciones y pastillas. Y detalló como sigue: "El 23 de noviembre mi doctor me dijo que ya no había rastros de células cancerígenas, lo que se supone que es muy bueno pero aún no se puede cantar victoria porque en este tipo de cáncer nunca se sabe". Por último detalló que volvió al país y que les contó a sus más cercanos lo que le sucedió y que se encuentra bien.