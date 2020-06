Javier Beresiarte: “Aún en esta época, el hervidero del rock está agazapado y haciendo planes”

El músico Javier Beresiarte hizo historia con la mítica banda Las Canoplas e integra Milano, otro proyecto con el que acaba de lanzar Menos mal, su segundo disco.

En diálogo con diario Hoy, el cantante habló sobre el mentado estreno.

—¿Te sentís parte del rock? ¿Qué mirada tenés sobre la escena actual?

—Podría llamarse errante el modo en el que me llevó la vida, pero íntimamente hubo una constante, el mundo de sensaciones que traficaba con la música y el horizonte que me avizoré con la cultura rock. Me atrapó. No me siento parte del rock, me siento identificado. Hice todo lo posible para arrimarme a la caldera donde se cocinaba esta cultura, encima, con el plus de la identidad local. Y aquí estamos, 35 años después, veo todo igual que en aquél entonces, acabo de editar otro disco, porque pude por todo lo que me ofrece esta ciudad, porque no es fácil encontrar una usina cultural como ésta.

No me voy a poner a nombrar bandas, pero sin mucho esfuerzo, podes nombrar un montón. Que conviven en una línea de tiempo con bastante lógica, con un volumen de logros, digamos, tan grande como el tamaño del circuito emergente. Es una locura no tener una banda en La Plata. Te invita, prácticamente. Aún en esta época, el hervidero del rock está agazapado y haciendo planes. Es agobiante todo lo que ofrece el circuito platense, editar obra que conviva dignamente, es mi orgullo. La Plata es una fábrica de gente con ganas y talento.

—¿Bajo qué circunstancias se gestó este disco?

—Tenemos para ofrecerles dos muy lindos discos para vuestra compañía, Trueno naranja y Menos mal en una banda sonora para estos días que combina tan bien, que parece que lo hubiéramos hecho a propósito. Es rock platense, rock en castellano, rock latino. Suena fuerte y firme, está hecho por gente con experiencia. Con sentido del humor y festejando la suerte de poder disfrutar. El banco de sonidos del rock, la lírica típica de la música popular, muchas ganas de transformar por un rato el ambiente, y para bien.