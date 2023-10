Jesica Cirio cuenta su verdad

En las últimas horas del fin de semana surgieron imágenes de un viaje paradisiaco entre Martin Insaurralde y Sofía Clerici. Todo esto sucedió antes del debate presidencial y acarreo la renuncia del hombre a su cargo político pero también a su candidatura próxima. Asimismo se supo que la relación se habría mantenido desde mucho antes que el terminara la relación marital con Jesica Cirio que fue su esposa por diez años, tienen una hija en común y se han acompañado en las buenas pero también en las malas. Asimismo la pareja estuvo anunciando su separación hace unos meses atrás por lo que si este romance entre Clerici e Insaurralde tiene muchos meses, la realidad es que habría comenzado desde que el matrimonio no estaba terminado.

En la actualidad, Jesica Cirio habló con la periodista Paula Varela, que forma parte del programa Socios en el espectáculo y reveló parte de la charla exclusiva que mantuvieron en el ámbito de lo privado. De esta manera, la comunicadora anunció primero que la también deportista no esta pendiente de lo legal porque sus cuentas están impecables. Todo esto en relación a las denuncias por enriquecimiento ilícito que se habrían presentado contra el político. Así, anunció: “Dice que la AFIP le busque donde quiera, de arriba abajo, que tiene todo en blanco. Dice que en si miran su Instagram, está explotada de marcas que trabajan con ella”.

Por otro lado, Cirio siguió dando detalles a su periodista coinfidente y declaró que hay otra famosa que también mantuvo un romance con su ahora exesposo. De esta manera, Paula anunció: “También me tiró el nombre de otra amante de Martín. Ella me da un nombre, de una relación que tuvo este último año, cuando estaba con ella”. Asimismo termina: “La otra persona es muy conocida. Pero ella no sé si quiere que dé el nombre. Sería un escándalo. Ya estuvo con otro político. Esto a Jesica se lo dice un abogado cercano”.

Cinthia Fernández y su relación con Sofía Clerici

La vedette Cinthia Fernández ha sido muy polémica cuando reveló que su exmarido Matías Defederico tuvo un affaire con la modelo Sofía Clerici, hoy involucrada en un escandalo por su viaje a Marbella junto al político Martin Insaurralde. Por su parte, Cinthia contó que estaban saliendo cuando vio que su ex y la mujer tenían conversaciones. Luego, la situación fue desmentida por el futbolista y actual empresario.

Sin embargo, la situación no fue bien tomada por la también diseñadora de ropa interior porque decidió publicar los chats que mantenían por lo que todo salió a la luz. Esto sucedió hace más de diez años y ahora reflotó debido a que fueron surgiendo los nombres de los famosos que se involucraron de forma sentimental con la mujer despampanante que le habría quitado el sueño al político oriundo de Lomas de Zamora.