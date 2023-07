Jey Mammón estuvo en la televisión y no se calló nada

Invitado al programa Intrusos (América TV), el músico fue entrevistado por Flor de la V y por los panelistas. Y no dejó nada sin decir. “Con los chicos no. A la víctima siempre se le cree o se lo escucha. Yo ahí estoy parado como comunicador, pero hay una historia de vida que yo transité con una persona y si me permiten la expresión, fui cagado a piñas desde el principio y no tuve reacción” comenzó. Y agregó: “Cuando pasó esto ponían mi imagen y mi foto junto a la red de pedofilia, un caso que tenía que ver con Corazza. Yo pensaba: Yo lo conozco, tuve una historia con él (Benvrenuto) y él mintió. Primero que lo conocí a los 16 y no hubo ninguna violación”. También se refirió a aquellos días donde se conoció la denuncia: “Yo le hablaba a la tele: casi enloquecí en este tiempo”. Y confesó que luego de eso fue que sacó pasaje a España.

Además, tuvo un fuerte cruce con Laura Ufbal y Pampito, dos de los panelistas. Jey dijo: “Yo no te creo que a los 14. Eso no es una pregunta, Laura, disculpame. Me parece una falta de respeto de tu parte. No es una cuestión de fe esto”. Y luego, sin bajar el calor de la discusión agregó: “Que me comparen con Darthés también me parece una falta de respeto”.

Por último, se refirió a su asistencia a los Martín Fierro, el próximo domingo: “Voy con la frente en alto porque no tengo nada que esconder. Y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también. Que me saluden si quieren, y si no quieren, que no me saluden”.