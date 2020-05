Jimena Barón sorprendió a todos y se mostró junto a su ex, Daniel Osvaldo

Jimena Barón recientemente dio muestras acabadas de que la vida es una caja de sorpresas y en cualquier momento una situación, un evento, un detalle insignificante puede transformarse en algo mucho más grande y cambiar la vida, aunque sea por un rato...

Jimena Barón confirmó que tomó la decisión de instalarse en la casa de Daniel Osvaldo para pasar junto a él y su hijo Morrison la cuarentena.

"Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano el perro y el papá "y con vos también, quedate". Padre adhiere, "quedate". ¿Se terminará el mundo? Me quedo. Hay pasto, recuerdo como se siente tener el sol en la cara, el perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que más extrañaba. Recuerdos cien mil por segundo, un millón, cien mil millones", empezó contando la cantante en Instagram.

“Los abrazo a ustedes del otro lado, que me llenan de amor, de verdad. Les agradezco la compañía incluso cuando anduve un poco desbrujulada. Les agradezco eso muchísimo. Los extraño, los veré cuando se pueda y les contaré y cantaré cosas distintas, estamos todos distintos, ¿verdad? Que así sea. Gracias por los mensajes y los lindos deseos, me siento muy feliz y afortunada. Feliz cumpleaños para mí”, cerró Jimena Barón.