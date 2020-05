“Me hace muy feliz estar dentro del cine”

Por la expansión del coronavirus, las personas deben permanecer en sus casas debido a la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno nacional para evitar su propagación.

En este marco, el actor Juan Palomino vio el estreno de su participación en la cinta independiente Las furias. También estudia Gestión Cultural y disfruta del cotidiano junto a su amor, la cantante Charo Bogarín. Durante una charla con diario Hoy, el artista habló sobre las luchas y compromisos militantes. Además, reflexionó sobre las bondades y debilidades de su oficio.

—¿De qué manera atravesás este momento inusual en la vida de todos?

—Hubo dos partes: durante la primera nos separamos con mi compañera porque cada uno fue a cuidar a su madre. Fue duro porque pasaron más de 50 días, pero retomamos viejos recuerdos, hablamos sobre su maternidad, su desarraigo de La Plata y la experiencia de criarme en Cuzco, una sociedad machista, violenta y patriarcal, la pérdida de mi hermano, entre otros. Todo fue lindo y, como todo, tiene su debido tiempo. Una vez que todo se acomodó con nuestras madres, fui a buscar a mi compañera a Mar del Plata y acá estamos. La extrañé mucho. También estuve monitoreando la situación de cada uno de los sectores, en particular el que me toca, que es el de actores, que está muy castigado. Ya venía golpeado pero desde que asumió Macri se redujo muchísimo la ficción. Más aún la obra social comenzó a desfinanciarse porque los empresarios no aportan por la totalidad del sueldo que gana un actor, sino por el mínimo que estipula la Sociedad Argentina de Actores, otra arbitrariedad del neoliberalismo. Estamos viendo este tema porque se judicializó la Ley del Actor, quiero destacarlo. Ahora la Suprema Corte deberá expedirse.

—¿Cómo viviste la experiencia de filmar con Tamae Garateguy?

—Era interesante salir de la gran ciudad porque el nuevo cine argentino se caracteriza por películas pequeñas, de espacios íntimos. Me gustaba la idea de trabajar con Tamae Garateguy porque seguí su carrera y filmar en el desierto lavallino era hermoso. Nuestro cine tiene esa impronta épica que, cuando no hay socios mayoritarios, se hace muy difícil, entonces me sumé teniendo en cuenta todas estas circunstancias. En 15 días hicimos una película con exteriores, en pleno desierto, donde en el equipo técnico vivió en un colegio, los actores íbamos y veníamos de Lavalle. Es una historia de amor donde dos generaciones de diferentes culturas se aman, adoran y reconocen. Me encontré con una película de género, al mejor estilo road movie que muestra dos culturas. Fundamentalmente me hace muy feliz estar dentro del cine.

La serie sobre Maradona: Sueño bendito

Bajo la producción de Amazon, la serie sobre Diego Armando Maradona es un hecho. Abordará cuatro décadas de su vida y es dirigida por el cordobés Alejandro Aimetta. Para encarnar al “10”, fueron contratados Nicolás Goldschmit, Nazareno Casero y Juan Palomino, mientras que las escenas se rodaron en cuatro países diferentes. Asimismo, fue escrita por Guillermo Salmerón y Silvina Olschanzky, responsable de los guiones de El Marginal, que fueron aprobados por el mismísimo futbolista.

Tras el anuncio de la pandemia, el rodaje se detuvo, pero Juan Palomino precisó algunos detalles: “La serie de Maradona se retomaría en octubre”. Entre los antecedentes audiovisuales que toman como figura a Diego pueden mencionarse los filmes Maradona por Kusturica (2008); Diego Maradona 2019, que fue responsabilidad de Asif Kapadia, y la serie de Netflix Maradona en Sinaloa, que visibilizó la experiencia como director técnico de un equipo futbolístico de México. Además, en la cinta de 1996 por Rodolfo Pagliere, el astro se interpreta en El día que Maradona conoció a Gardel. Vale mencionar que Sueño bendito será la primera producción en español de Amazon que será lanzada al mercado internacional.