Joan Manuel Serrat: “Tienes que plantearte que esto no es infinito y es bueno dejarlo con la dignidad necesaria”

El cantautor catalán anunció su retiro el año pasado. Se despedirá de su público a través de una gira que llevará a cabo a lo largo de todo el 2022. Con su amiga, la periodista Julia Otero, dio detalles de su retiro y de su gira.

“Yo sé que él no da entrevistas, está preparando su gira, pero como es un chico de barrio ha venido aquí a pasar un rato con nosotros”, dijo la periodista española Julia Otero, en su programa Julia en la Onda.

Otero viene de superar un cáncer de colon que la mantuvo alejada de los micrófonos durante varios meses. Su programa, que lleva 15 años al aire, se reanudó este 10 de enero de la misma forma en la que empezó, allá por 2007: junto a su amigo Joan Manuel Serrat.

En ese sentido, la periodista dijo: “Han pasado más de 14 años de aquella primera entrevista y yo siento ahora que vuelvo a empezar, de alguna manera, coincidiendo con Joan Manuel Serrat. El vicio de cantar se va a llamar la gira, pero ¿estás seguro que uno se puede jubilar del vicio de cantar?”.

“No, yo no pretendo. Además la jubilación es una trampa en sí misma, porque una época que debería ser de júbilo para la gente después de haber cumplido un recorrido en la vida, de haber abierto caminos, de haber dejado la vida frente al trabajo, resulta que acaba siendo un ser humano bastante marginado, es una de las incongruencias que tiene nuestra sociedad, el maltrato que damos a los ancianos”, afirmó el cantautor catalán.

Y agregó: “No encuentro en la jubilación más que una burla. Yo tengo suerte, tengo una edad que podría estar jubilado según los papeles, pero no he pensado en eso, quiero ser un hombre de actividad. Lo que ocurre es que después de muchos años en los que has hecho lo que has querido hacer, tienes que plantearte que esto no es infinito y es bueno dejarlo con la dignidad necesaria para estar en tu casa sin arrepentimientos y sin desilusiones”.

Serrat iniciará en abril una gira que lo llevará a diferentes ciudades del mundo, comenzando en los Estados Unidos y continuando por México, Costa Rica, Chile, Argentina, Uruguay y España. Por Buenos Aires pasará los días 19 y 20 de noviembre. Ya que se agotaron las entradas, se agregó una fecha para el 25.

Casi todas las fechas ocuparon sus localidades en poco tiempo, y el autor de Mediterráneo reflexionó: “Es difícil la despedida, pienso que un concierto solo es de un gran estrés emocional, plantearlo en una gira todavía lo es más. Trataré de plantearlo lo mejor posible y salir con dignidad de este lío en el que me he metido yo solo”.

“Aparecerán tantas cosas por mi cabeza, tanta gente, tantos sueños, tantas historias. La vida pasa, pasan instantes como un flashback y aparecerá constantemente en cada concierto, creo que sobre todo en el último. No hay que darle demasiadas vueltas, el tiempo está ahí y juega a favor de uno”, dijo.

Respecto de las canciones, Serrat afirmó que su obra consta de casi 400 títulos, por lo que será difícil la elección del repertorio. “Intentaré que las canciones sean representativas de mí, del tiempo que nos tocó vivir, de los personajes que están en esas canciones, de los recuerdos, de las nostalgias”, explicó.

“No es en absoluto un grandes éxitos lo que yo pretendo hacer, pero sin dudas habrá grandes éxitos. Porque son canciones que me han dado mucho y que eligió mi público”, añadió.