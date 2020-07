Joel Ledesma: “Aceptaría volver a Showmatch, pero sería más exquisito”

Mientras se desempeñaba en la fuerza policial, Joel Ledesma se presentó a un casting para bailar en Showmatch y su perfecta performance lo convirtió en uno de los preferidos del certamen.

En ese momento, dejó su puesto de trabajo y se entregó intensamente a explotar su costado artístico.

En diálogo con diario Hoy, el coreógrafo habló sobre su incursión en los medios y también dio a conocer sus proyectos a futuro.

–¿Bajo qué circunstancias fue el paso de policía a figura mediática?

–Una vez que comenzaron los castings de Showmatch, pedí permiso y fui. Una vez que entré, decidí entre ambas profesiones. Así fue que renuncié y me dediqué por completo a este oficio. Hasta el día de hoy me hablo con mis antiguos compañeros, siempre me sa­ludan y dicen cosas lindas, me admiran, y es lindo que te quieran. Me aboqué a lo artístico, ingresé a Showmatch y fue un cambio rotundo en la vida.

En esa época hacían 30 puntos de rating. Ante la exposición pública, supieron cuidarnos muy bien, estábamos contenidos de una forma excelente y rígida. Soy amigo de todos los integrantes de la producción. Si me llamaran, aceptaría volver a Showmatch, pero sería más exquisito. De igual forma, parece que, al menos por ahora, el Bailando 2020 no se va a hacer.

–¿Cuáles son tus proyectos actuales?

–Estamos ensayando una obra por Zoom coordinada por Luis Romero, también referente de la pieza teatral. Se llama Casi normales, y somos ocho actores en total. Tiene unos proyectos geniales. Estoy muy contento por esta convocatoria porque este director es muy exigente, estudia a sus personajes, no elige a cualquiera. Por otro lado, participo de programas de juegos, con mucho cuidado. También integro Nada que ver, un magazine sabatino que es emitido por canal 9 donde enseño coreografías y pasos de baile, cosa que no es nada fácil.

–¿Cómo te pensás a futuro?

–Tengo muchas ganas de estar en una novela, o hacer cine, quizá esto último es volar muy arriba, pero uno nunca sabe. Quiero que el baile sea una herramienta, un complemento. De igual forma lo sigo hacien­do. Pude hacer teatro de revista, donde bailaba, pero también actuaba. En ese contexto descubrí que me gusta hacer reír a la gente. Estuve en una obra infantil, los chicos se divertían mucho, me sentí pleno haciéndolo. Uno se emociona porque el público infantil es sincero. Termina la función, y salen a dar sus demostraciones de afecto.