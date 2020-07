Orgullo platense: Silvia Gómez, nominada a los premios Gardel

Recientemente, los integrantes de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) decidieron anunciar las ternas de los premios Gardel, que reconocen lo mejor de nuestra música nacional. En este sentido, los referentes tomaron una decisión no menor al aunar las categorías, puesto que ya no habrá una diferenciación entre lo femenino y masculino.

Asimismo, en la ciudad de las diagonales, el momento de felicidad plena es aun mayor porque está nominada Silvia Gómez, por su álbum de folclore ¿Qué me has hecho, chacarera?.

En diálogo con diario Hoy, la artista reflexionó sobre este reconocimiento tan grato para la formación musical, así como también recorrió su vasta trayectoria sobre los escenarios nacionales.

—¿Cómo fue la experiencia de crecer entre artistas?

—Fue una hermosa infancia inmersa en una familia de gente muy trabajadora, pero con el plus de que la música siempre fue parte de nuestras vidas, lo que agradezco profundamente.

—¿Cuál es tu mirada sobre las luchas y conquistas de género sobre los escenarios?

—Esto recién empieza, pero las mujeres presentamos batallas sobre los escenarios y la vida. Quizá no se vislumbran tantos resultados; si bien ciertos festivales cambian sus grillas, esto no es masivo. El Instituto Nacional de la Música (Inamu) es un organismo que está detrás para hacer cumplir la Ley de Cupo. Esperemos que esta acción dé sus frutos pronto para comenzar a habitarlos.

—¿De qué manera vivís la nominación a un galardón tan notable?

—Estamos muy felices porque nuestro trabajo viene siendo arduo y placentero a la vez. Además, que nos nominen ya significa, en sí mismo, un premio. Si bien el álbum lleva mi nombre y la inherente propuesta artística, somos un grupo que trabaja bajo esta búsqueda y su correspondiente estética. Ahora disfrutamos este momento. Sin embargo, siempre hay cosas por realizar, la música nos sigue llevando por caminos sin recorrer, y ese paisaje siempre es atractivo.

—¿Bajo qué palabras podrías hablar del disco? ¿Qué sigue luego?

—¿Qué me has hecho, chacarera? fue largamente planificado, producido, con mucho esfuerzo y amor. Son trece canciones que dan cuenta de una pequeñísima parte de la obra de mi tío abuelo Fortunato Juárez. Para tal fin, investigué, indagué y busqué sobre los temas de su autoría. Cuando la pandemia nos lo permita, volveremos a los escenarios, quizás lo presentemos en los lugares que estaban previstos, como CABA, Gran Buenos Aires, Corrientes, como también aquellos a los que no fuimos, quizás Córdoba y Santiago del Estero. Espero que pronto nos habiliten el uso de streaming, porque sería una forma de llegar a la gente.